Ovo je moguće pomoću funkcije Hidden Chats (skriveni razgovori). Ova opcija omogućava da određene prepiske nestanu iz glavne liste čatova i budu dostupne samo uz poseban PIN ili lozinku.

Šta su “Hidden Chats” na Viberu?

Hidden Chats su funkcija koja omogućava korisniku da pojedine razgovore sakrije iz glavnog prikaza. Takvi razgovori nisu izbrisani, samo su zaštićeni i ne vide se dok se ne otključaju pomoću tajnog PIN-a. Ova opcija je posebno korisna ako delite telefon sa nekim, želite da zaštitite privatne poruke ili jednostavno želite uredniju listu razgovora.

Foto: Viber

Kako sakriti razgovor na Viberu

Postupak je jednostavan i traje svega nekoliko sekundi:

Otvorite Viber aplikaciju.

Na listi razgovora, zadržite prst na četu koji želite da sakrijete.

Iz menija koji se pojavi izaberite opciju Hide chat (Sakrij razgovor).

Aplikacija će od vas tražiti da unesete PIN kod - to je četvorocifreni broj koji ćete koristiti za otključavanje skrivenih razgovora.

Nakon toga, izabrani razgovor će nestati sa glavne liste i postati skriven.

Kako pronaći i otključati skriveni razgovor

Da biste otvorili sakriveni razgovor:

U glavnoj listi razgovora unesite PIN kod direktno u polje za pretragu (Search).

Kada unesete ispravan PIN, pojaviće se svi skriveni razgovori.

Dodirnite onaj koji želite da otvorite.

Razgovor će se prikazati kao i svaki drugi, ali će ostati skriven nakon što izađete iz njega.

Ako želite da razgovor ponovo bude vidljiv u glavnoj listi, u podešavanjima tog četa izaberite Unhide chat (Prikaži razgovor).

