Mnogi korisnici nisu ni svesni da Gmail može znatno brže primati mejlove i bolje filtrirati spam, a sve zahvaljujući jednoj zanemarenoj opciji u podešavanjima. Iako Google već koristi napredne filtere, podešavanja sinhronizacije imaju veliki uticaj na to koliko brzo poruke stižu i gde završavaju, u inboxu ili spamu.

Upravo ta opcija, često neaktivna podrazumevano, omogućava Gmailu da se osvežava u realnom vremenu i odmah prepoznaje neželjeni sadržaj. Aktiviranjem ove funkcije korisnici uočavaju drastično smanjenje kašnjenja u prijemu poruka i znatno bolju organizaciju pošte.

Foto: Shutterstock

Real-time sinhronizacija menja sve

Opcija koja ubrzava Gmail zove se "IMAP sinhronizacija u realnom vremenu". Kada je uključena, Gmail automatski osvežava prijemno sanduče čim stigne nova poruka, bez potrebe da korisnik ručno osvežava mejl aplikaciju ili čeka da sistem sam proveri servere.

Ova postavka je posebno korisna za ljude koji koriste Gmail na više uređaja. Bez nje često dolazi do kašnjenja, duplih notifikacija ili poruka koje se pojavljuju prvo na jednom, a tek kasnije na drugom uređaju. Sa real-time sinhronizacijom sve to nestaje.

Foto: Shutterstock

Spam filter postaje pametniji

Kada Gmail prima poruke u realnom vremenu, njegovi filteri za spam rade efikasnije. Umesto da neželjene mejlove prepoznaje tek nakon što stignu i provedu neko vreme u inboxu, sistem odmah odlučuje da li je neka poruka sumnjiva i premešta je u spam pre nego što je korisnik vidi.

Osim toga, dodatno podešavanje filtera u Gmail podešavanjima može još više poboljšati selekciju. Korisnici mogu ručno dodati pošiljaoce koji ih često ometaju ili koji uporno završavaju u spam folderu, čime Gmail uči da bolje prepoznaje njihove preferencije.

Foto: Shutterstock

Kako da uključite ovu funkciju

Na računaru potrebno je ući u Gmail, kliknuti na "Podešavanja", zatim na "Prikaži sve postavke" i otvoriti karticu "Prosleđivanje i POP/IMAP". Tu treba aktivirati opciju "Omogući IMAP", a ako postoji, označiti i "Osveži u realnom vremenu".

Na mobilnim uređajima dovoljno je otvoriti aplikaciju Gmail, otići u "Podešavanja", izabrati konkretan nalog i proveriti da li je uključena sinhronizacija mejlova. Kada je aktivna, nove poruke se prikazuju gotovo istog trenutka kada stignu na server.

Foto: Shutterstock

Bonus savet za još brži Gmail

Ako ste primetili da Gmail na telefonu i dalje radi sporo, čak i nakon uključivanja sinhronizacije, moguće je da je problem u keš memoriji. Brisanjem keša iz podešavanja aplikacije Gmail možete osloboditi prostor i poboljšati performanse.

Ova akcija neće obrisati nijednu poruku, već samo privremene fajlove koje aplikacija koristi za rad. Nakon toga aplikacija će raditi brže, poruke će se učitavati bez grešaka, a celokupno korisničko iskustvo će biti znatno bolje.