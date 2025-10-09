Android korisnici širom sveta suočavaju se sa novim, opasnim malverom koji njihov telefon pretvara u alat za sajber kriminalce. Ovaj napad, nazvan SlopAds, koristi popularne aplikacije kako bi u tajnosti prikazivao reklame i pravio lažne klikove, zarađujući novac za hakere.

Najgore je što su mnoge zaražene aplikacije bile dostupne u Google Play prodavnici, pa su korisnici nesvesno instalirali softver za prevare, verujući da su njihovi telefoni bezbedni. Ove aplikacije u pozadini prikazuju lažne reklame i prave klikove bez znanja korisnika. Zbog toga je važno odmah reagovati i ukloniti sumnjive programe.

Foto: Shutterstock

Malver koji vas vuče u zamku reklama

SlopAds je sofisticirani oblik ad fraud prevare, gde aplikacije u pozadini neprimetno pokreću oglase i „klikću“ na njih. Korišćenjem steganografije, zlonamerni kod je skriven u bezazlenim fajlovima, što otežava njegovo otkrivanje.

Ovaj malver otvara skrivene prozore na telefonu koji učitavaju sajtove pod kontrolom hakera i stvaraju lažne prikaze oglasa. Dok korisnik misli da telefon miruje, on zapravo „radi“ za sajber kriminalce.

sajber kriminal Foto: Shutterstock

Zaražene aplikacije, milioni korisnika u opasnosti

Stručnjaci iz Satori Threat Intelligence tima identifikovali su čak 224 zaražene aplikacije koje su preuzete više od 38 miliona puta širom sveta. Velika većina ovih aplikacija bila je dostupna preko Google Play prodavnice, što ukazuje na ozbiljan propust u bezbednosnim proverama. Potpunu listu zaraženih aplikacija možete pogledati OVDE.

Google je reagovao uklanjanjem svih problematičnih aplikacija, ali problem ostaje za one koji su ih već instalirali. Ti korisnici mogu nesvesno da učestvuju u generisanju lažnih klikova, dok im telefoni usporavaju i troše bateriju.

Foto: Shutterstock

Kako prepoznati infekciju i zaštititi svoj telefon

Sistem Google Play Protect automatski upozorava korisnike ako detektuje problematičnu aplikaciju. Kada dobijete takvu poruku, odmah je obrišite, svaki trenutak kašnjenja povećava rizik od daljeg iskorišćavanja.

Iako malver ne krade direktno novac sa računa, usporava telefon, troši internet i bateriju. Zbog toga je važno redovno proveravati instalirane aplikacije. Uklonite one koje ne koristite ili koje deluju sumnjivo kako biste zaštitili svoj uređaj.

Foto: Shutterstock

Šta je ad fraud i zašto je važan za sve korisnike

Ad fraud je prevara u kojoj hakeri koriste uređaje korisnika za pravljenje lažnog saobraćaja na reklamama, zarađujući na klikovima koji nisu stvarni. Ovaj fenomen šteti oglašivačima i čitavom digitalnom tržištu.

Napad SlopAds pokazuje koliko su moderni sajber napadi sofisticirani i skriveni. Korisnici moraju biti pažljivi, jer čak i legitimne aplikacije mogu biti zloupotrebljene da rade protiv njih.