Sa izlaskom iOS 26, Apple je tiho uveo novu funkciju pod nazivom Visited Places u aplikaciju Apple Maps. Ova opcija automatski beleži svaku lokaciju na kojoj se nalazite, praveći detaljnu mapu vaših kretanja bez ikakvog truda sa vaše strane. Na prvi pogled, ovo može delovati kao koristan alat, zamislite da lako pronađete ime onog odličnog kafića u koji ste svratili prošle nedelje ili da se brzo vratite na omiljena mesta.

Međutim, iza ove pogodnosti krije se ozbiljna briga o privatnosti. Iako Apple tvrdi da su podaci o lokaciji šifrovani i da im čak ni zaposleni nemaju pristup, mnogi korisnici nisu prijatno iznenađeni time što uređaj tako detaljno prati njihova kretanja. Bez obzira da li ste oprezni kada je reč o bezbednosti podataka ili jednostavno ne želite da telefon zna svaki vaš korak, važno je da razumete kako funkcija radi i, još važnije, kako da je isključite.

Foto: Shutterstock

Kako uključiti ili isključiti Visited Places

Ako ste radoznali ili želite da preuzmete kontrolu nad ovom funkcijom, evo kako da upravljate Visited Places na svom iPhone-u:

Otvorite Podešavanja (Settings) i idite na Aplikacije (Apps), zatim izaberite Maps. U sekciji Lokacija (Location) uključite opcije Precise Location i Visited Places ukoliko nisu već aktivirane.

Zatim, proverite da li vaš iPhone prati značajne lokacije tako što ćete:

Vratiti se u Podešavanja (Settings), izabrati Privatnost i Bezbednost (Privacy & Security), zatim Usluge Lokacije (Location Services). Na dnu ekrana dodirnite Sistemske Usluge (System Services) i uključite Significant Locations & Routes.

Ovim jednostavnim koracima birate kada i kako vaš iPhone beleži vaša kretanja.

Foto: Shutterstock

Kako pregledati istoriju poseta

Kada je Visited Places uključen, Apple Maps čuva evidenciju svih mesta na kojima ste bili. Da biste pristupili ovoj listi, otvorite aplikaciju Maps, dodirnite Places, a zatim izaberite Visited Places. Lista je organizovana tako da možete pretraživati po datumu, gradu ili kategoriji lokacija, što olakšava pronalaženje tačno onog mesta koje želite ponovo da posetite.

Svaka lokacija na listi nudi više od same adrese. Dodirivanjem mesta videćete radno vreme, kontakt informacije, ocene korisnika i recenzije, kao i opciju da odmah dobijete uputstva do te lokacije. Ovo funkciju čini korisnim alatom za ponovno otkrivanje omiljenih restorana, prodavnica ili znamenitosti.

Foto: Shutterstock

Prilagođavanje i kontrola

Apple shvata da različiti korisnici imaju različite zahteve kada je u pitanju praćenje lokacije. Po defaultu, istorija poseta se čuva tri meseca, ali možete promeniti ovaj period prema sopstvenim željama. Jednostavno skrolujte do dna liste Visited Places, dodirnite Keep Visits, i izaberite da li želite da podaci budu sačuvani godinu dana ili trajno. Ne zaboravite da pritisnete Save da biste potvrdili izbor.

Ako želite da obrišete kompletnu istoriju, postupak je podjednako lak: izaberite Clear History i potvrdite pritiskom na Clear All. Takođe, možete upravljati pojedinačnim lokacijama pritiskom na ikonu sa tri tačkice pored svake od njih, gde ih možete dodati u omiljene, podeliti, ostaviti belešku ili obrisati. Ova detaljna kontrola omogućava vam da svoje podatke prilagodite baš kako želite.

Foto: Shutterstock

Kako potpuno isključiti Visited Places

Za one kojima je privatnost na prvom mestu, Apple omogućava potpuno isključivanje opcije Visited Places.

Otvorite Podešavanja (Settings) na svom iPhone-u. Idite na Aplikacije (Apps), zatim izaberite Maps. U sekciji Lokacija (Location) isključite opciju Visited Places.

Imajte na umu da isključivanjem ove funkcije gubite pogodnost brzog vraćanja na prethodne lokacije preko Apple Maps. Ipak, ako vam smeta što vaš telefon beleži svaki korak, ovo je najefikasniji način da zaštitite svoju privatnost. Takođe, ako ste već napravili istoriju poseta koju želite da uklonite, ne zaboravite prvo da je obrišete.