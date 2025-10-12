Slušaj vest

Mnogi misle da u inkognito režimu mogu da rade šta god žele i da nakon zatvaranja taba sve nestaje.

U stvarnosti, inkognito mod samo briše lokalnu istoriju, kolačiće i podatke o sesiji na vašem uređaju. Kada zatvorite prozor, sve što ste radili u toj sesiji se automatski briše, pa drugi korisnici istog uređaja ne mogu da vide vaše aktivnosti. Međutim, to znači i da podaci iz te sesije nisu sačuvani, pa ćete se ponovo morati prijaviti na naloge ako ih koristite.

Šta inkognito mod ne radi

Postoji nekoliko zabluda o inkognito modu. On ne skriva vašu aktivnost od internet provajdera (ISP). Svi zahtevi koje šaljete prolaze kroz mrežu ISP-a, pa oni i dalje mogu da znaju koje sajtove posećujete, pa čak i da prate nešifrovani saobraćaj. Ako koristite korporativni Wi-Fi, i administrator mreže može da vidi koje stranice posećujete.

Takođe, inkognito ne zaustavlja praćenje sajtova. Iako se kolačići brišu, veb stranice koriste i „fingerprinting“, tehniku prepoznavanja uređaja po jedinstvenim karakteristikama poput ekrana, instaliranih dodataka i rezolucije, što omogućava da vas prate čak i u inkognito režimu.

Inkognito mod takođe ne skriva vašu IP adresu, koja je kao pasoš za digitalni svet. Ako je neki sajt blokirao vaš IP, korišćenje inkognito moda neće pomoći da ga posetite. Google je 2023. godine platio pet milijardi dolara u kolektivnoj tužbi zbog praćenja korisnika u Chromeovom inkognito modu.

Zašto ne koristiti inkognito mod

Inkognito mod pruža lažan osećaj privatnosti. Vaš ISP i dalje može da prati aktivnosti, a javni Wi-Fi ili administrator mreže mogu da vide koje stranice posećujete. Inkognito je koristan samo na deljenim uređajima, kada ne želite da sledeća osoba vidi vašu aktivnost.

Alternativa za pravu privatnost

Ako želite stvarnu anonimnost i zaštitu privatnosti, bolji izbori su:

• VPN koji skriva IP adresu i šifruje sav internet saobraćaj

• Pregledači fokusirani na privatnost poput Tor-a koji blokiraju praćenje i automatski brišu istoriju

• Privatni pretraživači kao što su DuckDuckGo i Startpage koji ne prate korisnike i ne čuvaju podatke

Inkognito mod može biti koristan na deljenim uređajima, ali za stvarnu privatnost i anonimnost na internetu potrebno je koristiti VPN, privatne pretraživače i pregledače fokusirane na privatnost.
















