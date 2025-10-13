Slušaj vest

Kad je reč o Wi-Fi i pojačavanju istog, opet se mnogi kunu u aluminijumsku foliju. Naime, u svetu u kojem se pojačivači Wi-Fi signala nalaze na svakom online oglasu postoji kućni trik koji je toliko jednostavan da graniči sa smešnim. A što je još smešnije jeste da zapravo - barem u određenim slučajevima - deluje. Govorimo o aluminijumskoj foliji, kakvu obično koristite za skladištenje ostataka hrane.

Trik za jačanje Wi-Fi pomoću folije nije novi izum internet šaljivdžija, već ima svoje korene u osnovama fizike i delovanju elektromagnetskih talasa. Ako iza rutera postavite ploču folije u obliku paraboličnog reflektora, u određenim slučajevima možete postići jači i usmereniji signal. Na ovaj način ne širite signal po celoj prostoriji, već ga usmeravate tamo gde vam je stvarno potreban – poput vašr kancelarije, gde se vaši Zoom pozivi povremeno zamrznu baš kad vaš šef odluči proveriti jeste li još živi. Ako živite u stanu s debelim zidovima, dvoje tinejdžera koji u isto vreme gledaju TikTok onda je svaki dodatni megabit zlata vredan. Folija deluje kao usmereni reflektor i odbija signal prema napred - ovo nije trik, već osnovno pravilo fizike, prenosi Citymagazine.si.

Foto: Shutterstock

Za ovaj postupak trebaće vam:

- 1 komad tvrdog kartona (recimo iz kutije za cipele)

- kuhinjska aluminijumska folija (neka bude dobro zategnuta)

- makaze, traka i osećaj za simetriju

- i naravno – vaš ruter

Dizajnirajte parabolični oblik (poput satelitske antene) koji će pokazivati ​​u smeru prostorije u kojoj želite jači signal. Postavite foliju iza rutera, a ne iznad ili oko njega – poenta je da reflektuje, a ne da priguši signal.

Foto: Shutterstock

Radi li ovo stvarno?

Istraživanje na Dartmouth Collegeu pokazalo je da jednostavni reflektori izrađeni od aluminijuma ili 3D štapmpanih plastičnih kalupa mogu povećati snagu Wi-Fi signala do 55 % – ovisno o okolnostima. Ali pazite: ako već imate vrhunski Wi-Fi 6 usmerivač ili Mesh sustav, učinak će biti minimalan. Najviše će profitirati korisnici osnovnih ili starijih uređaja.