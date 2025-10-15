Slušaj vest

Sporije punjenje telefona može delovati kao sitnica, ali često je znak da nešto ne štima, i to ne nužno sa punjačem. Mnogi korisnici ne znaju da moderni Android telefoni dolaze sa brojnim „pametnim“ funkcijama koje mogu usporiti punjenje, često bez ikakvog upozorenja.

Ako koristiš originalni kabl i punjač, a punjenje i dalje traje predugo, velika je verovatnoća da je uzrok u samim softverskim podešavanjima. Dobra vest je da se većina tih funkcija može isključiti za manje od minuta i odmah ćeš primetiti razliku.

Foto: Shutterstock

Optimizacija baterije - tihi krivac sporog punjenja

Većina Android uređaja dolazi sa unapred uključenom opcijom „optimizacije baterije“, čija je svrha da sačuva dugovečnost baterije tako što usporava punjenje kada proceni da je to potrebno. Iako je namera dobra, ova funkcija često previše ograničava protok energije.

Zato, ako želiš da tvoj telefon koristi punjač punim kapacitetom, idi u Podešavanja > Baterija > Optimizacija punjenja i isključi sve režime kao što su „Pametno punjenje“ ili „Zaštita baterije“. Tvoj uređaj će se puniti brže, bez nepotrebnog zadržavanja.

Foto: Shutterstock

Adaptivno punjenje - dobra ideja u pogrešno vreme

Adaptivno punjenje je opcija koja analizira tvoje navike i pokušava da napuni telefon do 100% tačno kada se očekuje da se probudiš. Ova opcija je korisna ako uređaj redovno puniš noću dok spavaš, ali pravi problem ako ga dopunjavaš tokom dana.

Punjenje od 20 do 30 minuta, koje bi inače dodalo značajnu količinu baterije, sa ovom funkcijom može biti usporeno do te mere da gotovo nema efekta. Da bi je isključio, idi na Podešavanja > Baterija > Adaptivno punjenje i deaktiviraj tu opciju. Brzina punjenja će odmah porasti.

Foto: Shutterstock

Ne zaboravi kabl i USB port - sitnice prave razliku

Ako si isključio sve softverske kočnice, a punjenje i dalje traje duže nego ranije, vreme je da proveriš fizičke komponente. Oštećen kabl, loš kontakt u punjaču ili zaprljan USB port često su glavni krivci, a zanemareni su sve dok potpuno ne otkažu.

Prašina, dlačice ili oksidacija unutar konektora mogu značajno umanjiti protok struje. Dovoljno je da nežno očistiš port čačkalicom ili komprimiranim vazduhom. Mnogi korisnici su nakon toga prijavili trenutno ubrzanje punjenja bez menjanja opreme.

Foto: Shutterstock

Rešenje je jednostavnije nego što misliš

Iako deluje kao tehnički problem, sporo punjenje telefona često je rezultat postavki koje je softver automatski aktivirao bez tvog znanja. Optimizacija baterije i adaptivno punjenje su korisni u teoriji, ali u praksi često donose više frustracije nego koristi.

U većini slučajeva, dovoljno je nekoliko klikova kroz podešavanja da vratiš punjenje na maksimalnu brzinu. Ako ni to ne pomogne, proveri kabl, punjač i port jer u devet od deset slučajeva nije kriv punjač, već pozadinske opcije koje rade bez tvog znanja.