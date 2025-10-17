Slušaj vest

Google je najavio novu bezbednosnu opciju koja može postati ključna u trenucima digitalne panike: "Recovery Contacts". Ideja je jednostavna, ali moćna. Ako izgubite pristup svom Google nalogu, sada možete zatražiti pomoć od prijatelja, članova porodice ili kolega.

Ova funkcija dolazi kao odgovor na realne probleme korisnika koji zaborave lozinku, izgube telefon ili slučajno obrišu aplikaciju za autentifikaciju. U takvim situacijama, svaki dodatni način za vraćanje kontrole nad nalogom je zlata vredan.

Foto: Shutterstock

Ne tražite više kodove - pitajte prijatelja

Sistem funkcioniše tako što korisnik može da doda do 10 pouzdanih osoba kao kontakte za oporavak. Ti ljudi ne dobijaju pristup vašem nalogu, ne mogu da vide vaše podatke, mejlove, fotografije ili lozinke, ali mogu da potvrde vaš identitet kada to zatražite.

Kada izgubite pristup, Google šalje obaveštenje odabranom kontaktu. Vi im prosleđujete bezbednosni kod, a oni potvrđuju da ste to zaista vi. Nakon njihove potvrde, proces oporavka naloga se automatski pokreće.

Foto: Shutterstock

Bezbednost uz dozu poverenja

Google jasno ističe da kontakti za oporavak ne dobijaju nikakve privilegije nad vašim nalogom. Oni samo potvrđuju vašu identifikaciju, bez mogućnosti uvida u bilo kakve privatne informacije.

Ovo je dodatni sloj zaštite koji se ne oslanja samo na tehnologiju već i na međuljudsko poverenje. Kada sve druge metode zakažu, lozinka, passkey ili biometrija, prijatelj može postati vaša digitalna sigurnosna mreža.

Foto: Shutterstock

Postavljanje kontakata je brzo i jednostavno

Ako želite da omogućite ovu opciju, potrebno je svega nekoliko koraka:

Otvorite svoj Google nalog Idite na Security & sign-in (Bezbednost i prijavljivanje) Izaberite Recovery Contacts (Kontakti za oporavak) Kliknite na Add recovery contact (Dodaj kontakt za oporavak) Unesite ime i pošaljite zahtev

Osoba koju ste izabrali dobiće poziv koji mora da potvrdi u roku od sedam dana. Nakon toga, taj kontakt će biti dostupan za pomoć kada zatreba, i sve dok ga vi ne uklonite.

Foto: Shutterstock

Globalno uvođenje u toku, proverite da li vam je dostupno

Funkcija "Recovery Contacts" se trenutno uvodi postepeno širom sveta. To znači da je možda još ne vidite u podešavanjima naloga, ali će se uskoro pojaviti kod svih korisnika.

Google ovim potezom jača svoju strategiju korisničke zaštite kombinujući tehnološke alate sa jednostavnom, ljudskom logikom. Ako već niste, vredi unapred razmisliti kome biste vi poverili "ključ" za povratak svog digitalnog identiteta.