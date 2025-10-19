Slušaj vest

U poslednjih nekoliko meseci, postoji veliki broj prijava o zloupotrebi te funkcije za neki oblik praćenja, navodi kompanija Certo. WhatsApp špijuniranje je uzelo maha i posebno je često u situacijama koje uključuju tehničko nasilje u porodici i kontrolu partnera. Otkrivamo kako se WhatsApp zloupotrebljava, na šta treba obratiti pažnju i koje korake možete preduzeti kako biste se zaštitili.

Foto: Shutterstock

Povezani WhatsApp uređaji – mač sa dve oštrice

WhatsApp funkcija Povezani uređaji omogućava korisnicima pristup nalogu na do četiri dodatna uređaja, poput računara, tableta ili drugih telefona. Kada se uređaji povežu, oni mogu nezavisno slati i primati poruke, nudeći praktičnost korisnicima koji ostaju povezani na više platformi. Na svakom od njih se poruke sinhronizuju i započeto na jednom može se završiti na drugom uređaju.

Iako je ova funkcija dizajnirana radi praktičnosti, u zlonamernim i rukama sajber-progonitelja može postati pretnja.

Foto: techzone

Kako WhatsApp špijuniranje funkcioniše: Prevarant/haker poseti sajt na svom uređaju. Na ekranu se prikazuje QR kod. Neopaženo pristupa telefonu žrtve, iz WhatsApp-a skenira QR kod na svom uređaju. Ta osoba sad može da vidi sve WhatsApp poruke žrtve, prošle i buduće, na svom uređaju i čak šalje poruke u ime žrtve.

Jednom kad se veza uspostavi, zlonamernik više ne mora da ima pristup telefonu žrtve. To omogućava praćenje poruka sa bilo koje lokacije i bilo kada. Ako mislite da je ovo filmski scenario – varate se! Neopažen pristup telefonu je izuzetno čest, a zloupotrebe na ovaj način vodeće su na listi tehnoloških ucena i prevara, navodi Certo.

Foto: techzone

Ova metoda je posebno zabrinjavajuća, jer ne zahteva instalaciju špijunskog softvera ili zlonamernih aplikacija na telefonu žrtve. To znači da je kompatibilna sa skoro svakim pametnim telefonom na kojem je instaliran WhatsApp i da počinilac ne mora da ima nikakve posebne tehničke veštine.

Kako se sprečava zloupotreba povezanih uređaja

WhatsApp ima sistem obaveštavanja kako bi upozorio korisnike kada njihovom nalogu bude pristupljeno sa drugog uređaja. WhatsApp šalje push obaveštenje u nasumično vreme ubrzo nakon što je dodat novi povezani uređaj. Međutim, ovo obaveštenje se pojavljuje samo jednom i lako ga može ukloniti neko ko ima fizički pristup telefonu. Zbog toga je moguće da vlasnik telefona nikada ne vidi ovo obaveštenje, ostajući nesvestan da neko tajno pristupa njegovim privatnim porukama.

Foto: techzone

Viber Desktop je to mnogo bolje rešio. Iako sistem funkcioniše na vrlo sličan način nivo zaštite je mnogo bolji. Najpre dobijate Viber poruku da novi uređaj koristi Desktop verziju aplikacije sa svim detaljima. Nakon toga, iako je QR kod skeniran i aplikacija uparena – korisnik na telefonu mora da odobri sinhronizaciju. Tek nakon toga poruke mogu da se učitaju. Poruka ne može da se propusti, jer se nalazi u iskačućem prozoru, koji, ako se ignoriše, sinhronizacija nije moguća.

Šta WhatsApp može bolje

Iako je Povezani uređaji legitimna funkcija, može se zloupotrebiti. Svakako, evo i šta WhatsApp tim može da unapredi, da ovo predupredi:

Dnevna obaveštenja: Slanje dnevnih obaveštenja u nasumično vreme kako bi se korisnici podsetili da je nalog povezan sa drugim uređajem.

Upozorenja u aplikaciji: Prikazivanje stalne poruke unutar aplikacije koja informiše korisnike da je njihov nalog povezan.

Foto: techzone

Kako zaustaviti WhatsApp špijuniranje

Najpouzdaniji način zaštite jeste pregledanje WhatsApp opcije Povezani uređaji.

iOS: Otvorite WhatsApp. Kliknite na Podešavanja (zupčanik) u donjem desnom uglu. Izaberite Povezani uređaji. Pregledajte listu povezanih uređaja. Ako vidite nepoznate uređaje, kliknite na njih i izaberite Odjavi se.

Foto: Shutterstock

Android: Otvorite WhatsApp. Kliknite na tri vertikalne tačke u gornjem desnom uglu (Više opcija). Izaberite Povezani uređaji.

Pregledajte listu povezanih uređaja. Ako vidite nepoznate uređaje, kliknite na njih i izaberite Odjavi se.

Foto: Shutterstock

Dodatne mere zaštite za WhatsApp špijuniranje Koristite jak PIN/biometriju: Zaštitite svoj telefon jakom lozinkom, PIN-om ili biometrijskim podacima (otisci prstiju ili prepoznavanje lica).

Proverite dodatne biometrijske podatke: Uklonite sve nepoznate otiske prstiju ili Face ID sa svog uređaja.

Pazite ko ima pristup vašem telefonu: Nikada ne ostavljajte telefon bez nadzora.

Verujte instinktima: Ako osećate da nešto nije u redu, istražite dalje.