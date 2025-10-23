Slušaj vest

Snažan WiFi signal ne znači uvek i stabilnu vezu. Mnogi korisnici svakodnevno se suočavaju sa paradoksom: sve pokazuje da mreža radi, ali stranice se ne otvaraju. Takvi trenuci obično dovode do sumnje u ruter ili provajdera, ali iznenađujuće često uzrok se nalazi u samom telefonu.

Moderni pametni telefoni, bilo da su Android ili iPhone, imaju tendenciju da čuvaju stare mrežne informacije, IP adrese, DNS postavke i keš podatke. Kada ti podaci zastare, uređaj misli da je povezan, ali u stvarnosti ne uspeva da uspostavi vezu sa internetom.

Foto: Shutterstock

Kada signal laže, gde zapravo nestaje internet

Signal može da pokazuje punu jačinu, ali to ne znači da vaša veza funkcioniše. U većini slučajeva problem nije u fizičkoj vezi između rutera i telefona, već u nevidljivom sloju digitalnih postavki koje uređaj pamti.

DNS i IP informacije su kao adrese na mapama interneta. Ako su pogrešne ili zastarele, telefon tehnički stoji na mreži, ali ne zna kojim putem da stigne do odredišta, pa stranice jednostavno ne mogu da se otvore.

Podešavanja na telefonu Foto: Shutterstock

DNS - skriveni krivac u pozadini

DNS server prevodi nazive sajtova u brojeve, IP adrese, koje uređaj razume. Kada DNS ne radi kako treba, vaša konekcija se prekida na pola puta. To objašnjava zašto WiFi deluje aktivno, iako nijedna aplikacija ne može da učita sadržaj.

Rešenje je jednostavno. Otvorite podešavanja mreže i promenite DNS server ručno. Najbolje opcije su 8.8.8.8 (Google DNS) ili 1.1.1.1 (Cloudflare DNS), brže i stabilnije alternative od onih koje automatski dodeljuje operater.

Foto: Shutterstock

VPN i Private DNS kao nevidljive prepreke u mreži

Ako ni promena DNS-a ne pomaže, sledeći korak je da proverite Private DNS opciju. Iako je zamišljena kao sigurnosna zaštita, na određenim telefonima zna da stvori sukob sa postavkama mreže, što blokira pristup internetu.

Još jedna česta zamka su VPN aplikacije. One ponekad zadržavaju mrežni saobraćaj čak i kada ih korisnik isključi. Rezultat je veza koja izgleda aktivno, ali zapravo ne prenosi podatke, što često stvara lažni utisak da je problem u WiFi mreži.

Foto: Shutterstock

Resetujte mrežu i počnite iz početka

Ako ništa drugo ne pomogne, najpouzdanije rešenje je da zaboravite WiFi mrežu i povežete se ponovo. Time brišete sve stare postavke i uređaj kreće od nule, što u većini slučajeva odmah vraća internet u život.

Ovaj korak deluje banalno, ali često rešava problem koji satima zbunjuje korisnike. Kada ruter radi normalno, a sve drugo ste isprobali, jednostavno resetovanje mrežnih podataka zna da bude poslednji i najefikasniji potez.