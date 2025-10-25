Slušaj vest

U svetu u kojem nam telefoni stalno šalju obaveštenja, oslanjamo se na aplikacije za razmenu poruka da bismo sačuvali privatnost naših razgovora. Ali da li su ove aplikacije zaista sigurne? Iako aplikacije poput Signala i WhatsApp-a hvale svoju end-to-end enkripciju, otkrića Nacionalne bezbednosne agencije (NSA) otkrivaju ozbiljne nedostatke koji bi mogli ugroziti vašu privatnost.

Foto: Shutterstock

NSA upozorava na ranjivosti aplikacija

NSA, vodeća američka agencija za sajber bezbednost, izdala je upozorenje o određenim funkcijama u popularnim aplikacijama za razmenu poruka koje mogu ugroziti vašu sigurnost. Iako ove aplikacije tvrde da su sigurne, postoji mogućnost da određene postavke učine vaše podatke lakim plenom za sajber napadače.

Enkripcija pruža određeni nivo zaštite, ali nije nepobediva. Prema rečima NSA, određene funkcije koje su dizajnirane da poboljšaju korisničko iskustvo zapravo stavljaju korisnike u opasnost. Ove opasnosti mogu biti jednostavne postavke koje nisu pravilno konfigurisane ili povezivanje uređaja koje nismo svesni.

Aplikacije, mobilni Foto: Shutterstock

Opasne funkcije na koje treba obratiti pažnju 1. Povezani uređaji: Skriveni rizik za vaš nalog

Jedna od ključnih ranjivosti koju je NSA istakla je funkcija Povezani uređaji. Ova funkcija omogućava korisnicima da pristupe svojoj aplikaciji za razmenu poruka sa više uređaja, što je odlično za praktičnost, ali predstavlja sigurnosnu noćnu moru ako se ne upravlja pažljivo.

Evo problema: Ako neki od vaših uređaja bude kompromitovan, bilo da je u pitanju telefon, tablet ili računar, hakeri bi mogli da dobiju pristup celokupnom nalogu.

AI uredjaji Foto: Shutterstock

Iako možda verujete svom primarnom uređaju, neki uređaj koji nije pod vašom direktnom kontrolom mogao bi biti povezan sa vašom aplikacijom, što izlaže vaše podatke opasnosti.

Šta možete da uradite:

NSA savetuje da redovno proveravate listu Povezanih uređaja u postavkama vaše aplikacije. Ako primetite neki uređaj koji ne prepoznajete, odmah ga isključite. Ako niste sigurni, bolje je biti na oprezu: isključite uređaj i ponovo ga povežite tek nakon što proverite njegovu autentičnost.

Foto: Shutterstock

2. Pozivanje članova u grupu

Još jedna rizična funkcija koju je NSA pomenula je Pozivanje u grupu. Ova opcija, koja je dostupna u aplikacijama kao što je Signal, omogućava korisnicima da pošalju link za pozivanje drugih u grupne razgovore.

Iako je ovo zgodno, takođe je i očigledna ranjivost. Zlonamerni korisnici mogli bi da iskoriste ovaj link kako bi nepozvani ušli u grupu u kojoj ne bi trebalo da budu.

Mobilni telefoni Foto: Shutterstock

WhatsApp, s druge strane, ne nudi mogućnost potpuno isključivanja ove funkcije, ali administratori mogu da postave restrikcije tako da samo oni mogu dodavati nove članove. Ipak, mnogi korisnici zanemaruju ove postavke, ostavljajući grupe otvorene za nepozvane članove.

Šta možete da uradite:

NSA savetuje da redovno proveravate postavke svojih grupa. U Signalu možete isključiti funkciju Pozivanja u grupu unutar postavki grupe, dok u WhatsApp-u obavezno prilagodite postavke tako da samo administratori mogu dodavati nove članove.

Foto: Shutterstock

Dodatni koraci za zaštitu vaše privatnosti 3. Ojačajte sigurnost aplikacije pomoću PIN-a i biometrijskih podataka

Vreme je da pređemo na viši nivo zaštite. NSA savetuje korisnicima da omoguće PIN kod ili, još bolje, biometrijsku autentifikaciju (poput otiska prsta ili prepoznavanja lica) za ulazak u aplikaciju za razmenu poruka. Na taj način se osigurava da, čak i ako neko dođe do vašeg telefona, neće moći lako pristupiti vašim privatnim razgovorima.

Foto: Shutterstock

Šta možete da uradite:

Aktivirajte PIN zaštitu na svojoj aplikaciji za razmenu poruka. Ovaj jednostavan korak može značajno povećati sigurnost vaših razgovora.

Ako vaša aplikacija podržava biometrijsku autentifikaciju, omogućite otisak prsta ili prepoznavanje lica. Ovo dodaje dodatni sloj zaštite jer bi neko morao da prepozna vaš fizički izgled ili otisak da bi pristupio aplikaciji.

Redovno menjajte PIN kod kako biste smanjili rizik od potencijalnog hakovanja.

Uverite se da su biometrijska podešavanja ažurirana i tačna, tako da sistem može tačno da vas identifikuje.

Ako niste u mogućnosti da koristite biometriju, obavezno uključite dodatnu zaštitu pomoću dužeg PIN-a umesto jednostavnih brojeva.

Foto: Shutterstock

4. Proverite postavke privatnosti nakon svakog ažuriranja

Lako je zaboraviti, ali proveravanje postavki privatnosti nakon svakog ažuriranja aplikacije ključno je za zaštitu vaših podataka. Programeri često uvode nove funkcije ili menjaju podrazumevane postavke, a ponekad ove promene mogu nenamerno izložiti vaše podatke. Brza provera postavki nakon svakog ažuriranja može vam spasiti privatnost.

Šta možete da uradite:

Nakon svakog ažuriranja aplikacije, budite sigurni da proverite svoje postavke privatnosti. Uverite se da su postavke još uvek u skladu sa vašim sigurnosnim preferencijama i obratite pažnju na nove funkcije koje bi mogle promeniti vašu zaštitu.

Foto: Shutterstock

Budite oprezni i zaštićeni

Pretnje sajber bezbednosti postaju sve sofisticiranije, a mala nepažnja u postavkama aplikacije može učiniti vašu "sigurnu" aplikaciju plenom za hakerima.