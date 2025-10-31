Slušaj vest

Ako ste mislili da je termalna pasta samo sitnica, razmislite ponovo. Najnoviji izveštaji pokazuju da Amech SGT-4, nekoć popularna “premium” pasta, može izazvati ozbiljna oštećenja na procesoru. Stručnjaci upozoravaju da u ekstremnim slučajevima može trajno zalepiti procesor za hladnjak, što čini odvajanje komponenti gotovo nemogućim bez fizičkog oštećenja.

Termalna pasta je ključna za pravilno hlađenje CPU-a. Kada je kvalitetna, obezbeđuje niske temperature i stabilan rad sistema, ali loša pasta može izazvati katastrofu. Amech SGT-4, uprkos dobrim ocenama na internetu, sada se pokazuje kao potencijalno opasna za vaše računare.

Foto: Shutterstock

Hemijska reakcija koja nagriza vaš hardver

Problem sa Amech SGT-4 krije se u hemikalijama koje reaguju sa vlagom, oslobađajući sirćetnu kiselinu. Ova supstanca korodira metalne površine procesora i hladnjaka, stvarajući tanak sloj koji doslovno lepi hladnjak za CPU.

Igor Valosek sa portala Igor’s Lab potvrđuje da pasta sadrži nestabilne materijale koji oslobađaju korozivne gasove. Posledica je oštećenje procesora i smanjenje efikasnosti hlađenja, što može dovesti do dugotrajnih problema u radu računara.

Foto: Shutterstock

Kako prepoznati problem na vreme

Ako ste koristili Amech SGT-4, pripazite na prve znakove problema. To uključuje:

Povećane temperature procesora

Miris sirćeta koji dolazi iz računara

Promene boje metala na ivicama hladnjaka

Ovi simptomi ukazuju na to da je korozija počela i da pasta više ne obavlja svoju osnovnu funkciju. Rano prepoznavanje može spasiti vaš procesor od trajnog oštećenja.

Foto: Shutterstock

Zašto ove paste ne zadovoljavaju standarde

Analize pokazuju da Amech SGT-4 gubi toplotnu provodljivost već nakon nekoliko nedelja korišćenja. Umesto da popuni sitne praznine između procesora i hladnjaka, pasta se stvrdnjava, puca i zadržava toplotu, dodatno ubrzavajući oštećenja.

Problem dodatno komplikuje činjenica da kompanija Amech praktično ne postoji u javnim registrima. Nema zvaničnog sajta, adrese ni kontakta za korisničku podršku, što sugeriše da je reč o nepoznatom proizvodu, često prepakovanom iz kineske proizvodnje.

Foto: Shutterstock

Sigurne alternative i šta učiniti sada

Stručnjaci preporučuju proverene brendove sa jasnim specifikacijama i dugom reputacijom, kao što su:

Thermal Grizzly Kryonaut

Arctic MX-6

Noctua NT-H2

Ako već imate Amech SGT-4 u računaru, najbolje je odmah je zameniti i proveriti da li su površine procesora i hladnjaka oštećene. U slučaju korozije, procesor treba pažljivo očistiti i naneti novu, proverenu termalnu pastu.