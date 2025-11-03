Slušaj vest

Kada je reč o bezbednosti pametnih telefona, većina korisnika instinktivno veruje Apple-u. Ekosistem iPhone-a, poznat kao „ograđena bašta“, često se hvali zbog zaštite od malvera i drugih pretnji. Ipak, nova istraživanja pokazuju da sigurnost nije tako jednostavna. U jednoj ključnoj oblasti, zaštiti od fišinga i prevara, Android telefoni zapravo nadmašuju iPhone.

Globalna anketa kompanije YouGov, obuhvatila je 5.000 korisnika iz SAD, Brazila i Indije, i donela je iznenađujuće rezultate. Iako iPhone korisnici češće veruju da su njihovi telefoni sigurni, Android korisnici doživljavaju manje fišing poruka i češće ocenjuju zaštitu svog uređaja kao pouzdanu.

Foto: Shutterstock

Fišing poruke: Android u prednosti

Prema rezultatima ankete, korisnici iPhone-a imaju 65% veću verovatnoću da nedeljno dobiju tri ili više prevarantskih SMS poruka u poređenju sa Android korisnicima. Istovremeno, 58% korisnika Android-a izjavilo je da u toj nedelji nisu primili nijednu sumnjivu poruku. Ovi podaci pokazuju da, uprkos reputaciji, Apple-ov ekosistem češće postaje meta fišing kampanja.

Zanimljivo je da Android korisnici 20% češće ocenjuju bezbednost svog telefona kao „veoma efikasnu“ ili „izuzetno efikasnu“. To ukazuje da zaštitne funkcije Google-a, uključujući AI filtriranje poruka i blokiranje spama, zaista donose rezultate u svakodnevnoj upotrebi.

iPhone Foto: Shutterstock

Google Pixel vs. iPhone: Jasna razlika

Razlika je još izraženija kada se uporede Google Pixel telefoni i iPhone. Pixel korisnici su 96% češće izjavili da nisu primili nijednu lažnu poruku, dok su korisnici iPhone-a 136% češće prijavljivali više prevarantskih poruka nedeljno. Štaviše, iPhone vlasnici 150% češće smatraju da njihov uređaj uopšte nije efikasan u zaštiti od prevara.

Ovi podaci jasno pokazuju da brend sam po sebi ne garantuje sigurnost. Zaštitne funkcije i real-time odbrana ugrađene u Android, posebno u Google uređajima, pružaju snažniju zaštitu od fišing napada.

Foto: Shutterstock

Napredne zaštitne funkcije Android-a

Android telefoni dolaze sa nizom proaktivnih sigurnosnih alata. Google Messages automatski filtrira poznate spam poruke i pomoću veštačke inteligencije označava sumnjive poruke od nepoznatih pošiljalaca. Google Phone funkcija Call Screen može da odgovori na poziv umesto korisnika i otkrije potencijalnu prevaru pre nego što korisnik uopšte podigne slušalicu.

Čak i kada korisnik sam odgovori, Android nastavlja da ga štiti u realnom vremenu. AI upozorenja ukazuju na rizične radnje, poput instalacije neproverenih aplikacija, pomažući korisnicima da izbegnu potencijalno opasne situacije. Ove funkcije pokazuju da otvorenost sistema Android-a ne znači kompromis u bezbednosti.

Foto: Shutterstock

Ponovo razmišljanje o bezbednosti telefona

Dok Apple stavlja fokus na privatnost, Android dokazuje da otvoren sistem može biti izuzetno efikasan u zaštiti od prevara. Ranija istraživanja, poput studije CyberNews iz 2024. godine, gde su fabrički resetovani telefoni testirani sa 100 popularnih aplikacija, potvrđuju da Android uređaji pružaju snažnu zaštitu bez žrtvovanja praktičnosti.

Zaključak je jasan: za korisnike koji brinu o fišingu i prevarama, Android, posebno Google Pixel, može biti sigurniji izbor. Loajalnost brendu i percepcija više ne govore celu priču kada je u pitanju mobilna bezbednost.