Ako imaš stariji laptop, verovatno tražiš načine da mu produžiš životni vek još malo. Cene tehnike su i dalje visoke zbog neizvesnosti oko američkih tarifa, pa trenutno nije najbolje vreme za kupovinu novog računara. Srećom, to i nije neophodno.

Pre nego što odustaneš i odlučiš se za novi uređaj, razmisli o nekoliko jednostavnih nadogradnji koje mogu produžiti život tvog laptopa za više godina. Uz malo strpljenja, osnovni alat i prave komponente, možeš svom starom računaru udahnuti novi život i učiniti da ponovo radi gotovo kao nov.

Foto: Shutterstock

Nadogradi RAM memoriju

16 GB više nije ono što je nekad bilo

Čak i ako ti je laptop delovao moćno kada si ga kupio sa 8 GB ili 16 GB RAM-a, danas ta količina memorije može biti tesna za moderne zadatke. Video pozivi, više otvorenih kartica u pregledaču i programi u pozadini brzo troše dostupnu memoriju, pa sistem postaje sporiji.

Mnogi laptopovi ipak omogućavaju nadogradnju RAM-a, iako proizvođači to često ne ističu. Proveri da li su memorijski moduli uklonjivi, nisu zalemljeni, i koji DDR standard podržava tvoj uređaj. Ugradnja kompatibilnog RAM kompleta od 16 GB ili 32 GB može znatno poboljšati brzinu rada, naročito ako koristiš zahtevne aplikacije.

Foto: Shutterstock

Ugradi bolji SSD

Ozbiljne brzine čitanja i pisanja su važne

Vremenom se SSD diskovi troše, što je sasvim normalno. Ako primećuješ da se laptop sporije pokreće ili da kapacitet diska opada, vreme je za zamenu. Možeš proveriti koji tip diska koristi tvoj model, SATA, NVMe ili čak stariji HDD, pomoću specifikacija proizvođača ili jednostavnim otvaranjem zadnje strane uređaja.

Zamena SSD-a je uglavnom jednostavna. NVMe diskovi se često učvršćuju jednim šrafom, dok SATA diskovi zahtevaju malo više pažnje pri rukovanju kablovima. Nakon instalacije, prebaci podatke sa stare memorije ili sačuvane kopije i odmah ćeš primetiti brže pokretanje sistema, brži pristup datotekama i glađi rad računara.

Foto: Shutterstock

Zameni bateriju

Duža autonomija i manji rizik od naduvavanja ćelija

Slaba baterija je jedan od najvećih problema kod starijih laptopova. Ako tvoj uređaj jedva izdrži sat vremena bez punjača ili se baterija počela naduvavati, zamena je najbolja odluka. Nova baterija ne samo da vraća mobilnost, već i smanjuje rizik od oštećenja unutrašnjih komponenti.

Pronalaženje odgovarajuće baterije je obično jednostavno, dovoljno je da pretražiš model svog laptopa na internetu. Većina laptopova ima baterije koje se lako menjaju, a ceo proces uglavnom zahteva odvrtanje nekoliko šrafova i pažljivo uklanjanje kablova. U kombinaciji sa novim SSD-om i dodatnom memorijom, nova baterija može učiniti da tvoj laptop deluje kao potpuno nov.

Foto: Shutterstock

Pređi na Linux

Možda je ovo konačno godina Linuxa

Pošto je Microsoft ukinuo podršku za Windows 10, a Windows 11 zahteva novije procesore i TPM 2.0, mnogi stariji laptopovi više ne ispunjavaju uslove za nadogradnju. To ipak ne znači da su za otpis, instalacija Linuxa može ih zadržati u upotrebi još godinama.

Laka Linux izdanja poput Peppermint OS, AntiX ili Puppy Linux napravljena su baš za stariji hardver. Linux koristi manje resursa, brže se pokreće i omogućava potpunu kontrolu nad sistemom. Većina distribucija je besplatna i otvorenog koda, pa možeš isprobavati dok ne pronađeš onu koja ti najviše odgovara.

Foto: Shutterstock

Kada je ipak vreme za novi laptop

AI laptopovi nude bolju bateriju i pametnije performanse

Ako tvoj posao zavisi od naprednih AI alata ili ti je važna maksimalna energetska efikasnost, možda vredi razmisliti o novom laptopu sa NPU procesorom iz AMD-a, Intela ili Qualcomma. Ovi modeli su optimizovani za zadatke poput prevoda u realnom vremenu, AI asistencije pri pisanju i obrade slika, uz znatno manju potrošnju energije.

Ali za većinu korisnika, nekoliko jednostavnih nadogradnji je sve što je potrebno. Ugradi brži SSD, dodaj više RAM-a, zameni staru bateriju i razmisli o prelasku na Linux. Sa malo truda, tvoj stari laptop može bez problema pratiti moderne potrebe i uštedeti ti mnogo novca.