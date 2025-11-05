Slušaj vest

Većina nas priključuje uređaje u najbliži USB port bez razmišljanja. Telefoni, tastature, eksterni diskovi, sve ide tamo gde ima mesta. Ali iza tih sitnih, obojenih portova krije se jezik koji otkriva mnogo više nego što mislite, a njegovo ignorisanje može vas usporiti više nego što shvatate.

Svaka boja govori o brzini, snazi i nameni porta. Razumevanje ove “šifre” može vam uštedeti vreme, frustraciju, pa čak i sprečiti da uređaji ne dobiju dovoljno struje. Hajde da razotkrijemo šta sve te nijanse zaista znače.

Foto: Shutterstock

Zašto svi USB portovi nisu isti

USB-A portovi izgledaju isto na laptopovima, televizorima, konzolama, pa čak i u automobilima, ali izgledi varaju. Iza standardnog plastičnog kućišta krije se velika razlika u tehnologiji. Neki portovi su namenjeni osnovnim uređajima, neki omogućavaju munjevito brzi prenos fajlova, dok drugi pružaju dodatnu snagu za punjenje.

Ako priključite uređaj na pogrešan port, može se desiti da vam prebacivanje fajlova traje beskrajno ili da telefon sporo puni bateriju. Razumevanje ovih razlika nije komplikovano, samo zahteva malo pažnje.

Foto: Shutterstock

Šta boje portova zaista znače Crni portovi: USB 2.0 standard, pogodni za tastature, miševe i uređaje male brzine. Pouzdani, ali relativno spori u poređenju sa modernim standardima.

USB 2.0 standard, pogodni za tastature, miševe i uređaje male brzine. Pouzdani, ali relativno spori u poređenju sa modernim standardima. Plavi portovi: USB 3.0/3.1, do deset puta brži od USB 2.0. Idealni za eksterni hard disk i fleš diskove, nude i umereno brzo punjenje.

USB 3.0/3.1, do deset puta brži od USB 2.0. Idealni za eksterni hard disk i fleš diskove, nude i umereno brzo punjenje. Tirkizni (teal) portovi: USB 3.1 Gen 2 ili noviji. Kombinuju brz prenos podataka sa jačom strujom za punjenje, odlični za uređaje kojima je potrebna i brzina i snaga.

USB 3.1 Gen 2 ili noviji. Kombinuju brz prenos podataka sa jačom strujom za punjenje, odlični za uređaje kojima je potrebna i brzina i snaga. Crveni ili žuti portovi: “Uvek aktivni” portovi za punjenje. Mogu napajati uređaje čak i kada je računar ugašen, savršeni za telefone i tablete.

“Uvek aktivni” portovi za punjenje. Mogu napajati uređaje čak i kada je računar ugašen, savršeni za telefone i tablete. Beli portovi: USB 1.1, najstariji standard. Prenos je veoma spor, ali i dalje dovoljan za osnovne periferne uređaje.

Boje su uglavnom standardizovane, ali male razlike zavise od proizvođača. Ako niste sigurni, pogledajte priručnik uređaja ili sajt brenda.

Foto: Shutterstock

Kako pravilno birati port

Kada razumete značenje boja, nasumično priključivanje postaje prošlost. Telefon punite na crveni ili žuti port za brže i stabilnije punjenje. Eksterni disk povežite na plavi ili tirkizni port da biste fajlove prebacivali gotovo trenutno. Tastatura i miš mogu ostati na crnom portu, čime oslobađate brže portove za uređaje kojima je zaista potrebna veća brzina.

Nije važna samo boja. Oznake poput “SS” ili “SuperSpeed” signaliziraju visok protok podataka, a broj pored njih pokazuje brzinu u gigabitima. Neki portovi su namenjeni isključivo za punjenje. Pažnja na ove detalje osigurava da svaki uređaj radi optimalno.

USB port u kolima Foto: Yaroslav Mikheev / Alamy / Alamy / Profimedia

Ne dozvolite da vas USB zbuni

Mnogi ignorišu ovu sitnu, ali važnu razliku, misleći da su svi USB portovi isti. Rezultat? Sporo prebacivanje fajlova, frustracija i nedovoljno napunjeni uređaji. Nekoliko sekundi posvećenih pravom izboru porta može vam uštedeti sate u budućnosti.

Razumevanje boja portova daje vam potpunu kontrolu nad tehnologijom. Vi više ne tragate za brzinom ili snagom, tačno znate gde da priključite svaki uređaj, što čini vaš rad efikasnijim i manje stresnim.

Foto: Shutterstock

Od nasumičnih priključaka do pametnih veza

Razumevanje boja USB portova menja način na koji koristite uređaje. Više ne priključujete kablove nasumično, sada optimizujete performanse, ubrzavate prebacivanje fajlova i punite gedžete brže nego ikada.

Ovo je mala, ali moćna informacija koja može značajno poboljšati vašu svakodnevnicu. Jednom kada je savladate, nikada više nećete priključivati uređaje nasumično. Efikasnost i brzina su samo boju daleko.