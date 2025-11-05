Slušaj vest

Google je objavio da njegovi sistemi za bezbednost svakog meseca spreče više od 10 milijardi sumnjivih poziva i poruka širom sveta. To znači da veštačka inteligencija koja radi u pozadini Android sistema svakodnevno presreće stotine miliona pokušaja prevara pre nego što stignu do korisnika.

Kompanija je takođe blokirala više od 100 miliona brojeva koji su pokušali da zloupotrebe RCS, unapređenu verziju SMS protokola. Na taj način sprečene su lažne poruke i linkovi da uopšte napuste telefone prevaranata.

Foto: Shutterstock

AI kao prvi štit od prevara

Google koristi veštačku inteligenciju direktno na uređajima kako bi prepoznao sumnjive pozive i poruke. Kada sistem otkrije prevaru, sadržaj se automatski premešta u folder „Spam & blocked“ u aplikaciji Google Messages, bez potrebe da korisnik bilo šta preduzme.

Ova zaštita funkcioniše tiho i neprimetno, ali je izuzetno efikasna. Pre nekoliko nedelja, Google je globalno uveo još jedan sloj zaštite, upozorenja za nebezbedne linkove. Kada korisnik pokuša da otvori sumnjivi URL, sistem prikazuje upozorenje i privremeno blokira pristup sajtu dok se poruka ne označi kao bezbedna.

Foto: Shutterstock

Lažni poslovi vode listu digitalnih prevara

Analiza prijava korisnika iz avgusta 2025. otkriva da su prevare sa zapošljavanjem trenutno najčešći oblik digitalnih napada. Napadači se predstavljaju kao legitimni poslodavci i nude privlačne poslove, dok im je pravi cilj krađa ličnih i finansijskih podataka žrtava.

Odmah iza njih nalaze se prevare povezane sa neplaćenim računima, lažnim pretplatama, investicijama i „prevarama sa pošiljkama“. Iako ređe, i dalje su prisutni pokušaji koji uključuju lažne državne organe, romantične veze i lažnu tehničku podršku.

Foto: Shutterstock

Novi trend - prevare u grupnim četovima

Google beleži sve učestalije prevare u grupnim razgovorima, gde prevaranti međusobno glume više učesnika kako bi razgovor izgledao legitimno. Na taj način žrtva stiče utisak da učestvuje u stvarnoj komunikaciji, dok se u pozadini pažljivo gradi poverenje.

Analize pokazuju da su napadi najintenzivniji ponedeljkom između 8 i 10 ujutru, kada su korisnici najzaposleniji i samim tim manje oprezni. To je period kada masovne kampanje imaju najveće šanse da prođu neprimećeno.

Foto: Shutterstock

Najčešće taktike digitalnih prevaranata „ Spray and pray “, masovno slanje poruka o „isporuci paketa“, „naplati putarine“ ili „neplaćenom računu“, u nadi da će mali procenat korisnika reagovati.

“, masovno slanje poruka o „isporuci paketa“, „naplati putarine“ ili „neplaćenom računu“, u nadi da će mali procenat korisnika reagovati. „Bait and wait“, sporije i personalizovane prevare u kojima napadači vremenom grade poverenje. Ova metoda je poznata i kao „pig butchering“, najčešće korišćena u romantičnim prevarama.

Bez obzira na pristup, cilj je isti, krađa novca i podataka. Telefonski brojevi i lični podaci korisnika često završe u bazama podataka koje se prodaju na mračnim delovima interneta, gde prevaranti kupuju nove mete za sledeće kampanje.

Foto: Shutterstock

Industrija prevara koja nikad ne spava

Google upozorava da iza svakog lažnog poziva i poruke stoji čitava podzemna ekonomija. Tu su operateri SIM farmi koji obezbeđuju hardver za masovno slanje poruka, kao i Phishing-as-a-Service (PhaaS) paketi koji nude „gotova rešenja“ za krađu kredencijala i finansijskih informacija.

„Deluje kao da prevaranti menjaju zemlje, ali zapravo samo pomeraju fokus“, navodi Google. „Kada se pojača kontrola u jednoj regiji, oni brzo preusmere napade na drugu. To je neprekidan ciklus koji stvara privid stalnog kretanja.“

Korisnicima Google poručuje da budu skeptični prema neočekivanim pozivima i porukama, naročito onima koje traže lične podatke ili brzu reakciju. Upozorenja i AI zaštita su moćni, ali ljudska pažnja i oprez i dalje su najbolji alat protiv digitalnih prevaranata.

Foto: Shutterstock

Kako se zaštititi od digitalnih prevara Proveravajte neočekivane poruke i pozive, naročito one koje traže lične podatke

Ne klikćite na sumnjive linkove, čak ni u grupnim četovima

Koristite ugrađene opcije blokiranja i označavanja spama u Google Messages

Aktivirajte dvofaktorsku autentifikaciju gde je moguće

Redovno ažurirajte operativni sistem i aplikacije za najnoviju zaštitu