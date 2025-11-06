Slušaj vest

Ako prelazite na Android ili ste upravo otvorili novi uređaj, jedna od najboljih stvari kod ove platforme je otvoreni ekosistem. Android pruža fleksibilnost, mogućnost prilagođavanja i, što je najvažnije, pristup velikom broju besplatnih aplikacija. Za razliku od iOS-a, gde besplatne aplikacije često imaju ograničenja ili stalne pozive za nadogradnju, Android aplikacije često nude punu funkcionalnost bez ikakvih troškova. Pravi izbor besplatnih aplikacija od samog početka može značajno poboljšati vaše iskustvo korišćenja pametnog telefona.

Aplikacije navedene u nastavku su visoko ocenjene, široko korišćene i potpuno besplatne. Testirali smo ih kako bismo bili sigurni da su vredne vašeg vremena. Svaka služi različitoj svrsi, od zaštite podataka do povećanja produktivnosti i povezivanja, što ih čini idealnim za novi Android uređaj.

Foto: Shutterstock

Proton VPN - zaštitite privatnost bez plaćanja

VPN je neophodan alat za svakoga ko koristi javni WiFi ili želi bezbedan pristup sadržaju. Većina besplatnih VPN-ova dolazi sa skrivenim troškovima, poput reklama, praćenja ili prodaje podataka. Proton VPN je izuzetak. Nudi neograničenu brzinu i prenos podataka, strogo poštuje politiku bez beleženja aktivnosti i ima sedište u zemlji sa jakim zakonima o privatnosti. Njegov besplatni plan se finansira kroz plaćene korisnike, a ne eksploatacijom vaših podataka.

Iako Proton VPN ne čini korisnika anonimnim, pruža solidnu zaštitu pri svakodnevnom surfovanju. Njegov izvorni kod je javno dostupan, što omogućava nezavisnu proveru tvrdnji. Ako želite privatnost bez trošenja novca, Proton VPN je najpouzdaniji izbor i lako se instalira sa Google Play prodavnice.

Foto: Shutterstock

Vivaldi browser - pregledač za napredne korisnike

Chrome je praktičan, ali Vivaldi nadmašuje kada je reč o prilagodljivosti i produktivnosti. Pregledač nudi superiorno upravljanje karticama, ugrađeni blokator reklama, pravljenje beleški, snimanje celih stranica i automatsko popunjavanje lozinki. Bilo da ste povremeni korisnik ili napredni korisnik, Vivaldi omogućava više nego Chrome.

Mobilna verzija se sinhronizuje sa desktop uređajem, tako da vaši markeri, kartice i istorija putuju neometano. Česte nadogradnje i snažne mere privatnosti čine ga pouzdanim izborom. Besplatna verzija Vivaldija je podržana partnerstvima sa pretraživačima i donacijama, tako da ne morate plaćati za osnovne funkcije.

Foto: Shutterstock

Blip - jednostavno deljenje fajlova

Deljenje fajlova između uređaja sa različitim operativnim sistemima može biti frustrirajuće. Blip rešava ovaj problem nudeći transfer fajlova između Windows, Android, macOS, iOS i Linux uređaja, slično Apple-ovom AirDrop-u. Fajlovi se šalju odmah, a prekidi u prenosu se automatski nastavljaju. Veliki fajlovi i velike udaljenosti nisu problem.

Blip je besplatan i bez reklama za ličnu upotrebu, a prihod ostvaruje kroz poslovni pretplatnički plan. Iako su fajlovi enkriptovani tokom prenosa, ne postoji end-to-end enkripcija, pa izbegavajte slanje osetljivih podataka. Za svakodnevno deljenje fajlova između više uređaja, Blip je brz, pouzdan i nezamenljiv.

Foto: Shutterstock

Speedtest by Ookla - proverite vezu

Novi telefon je idealna prilika da testirate internet konekciju, a Speedtest by Ookla je najjednostavniji način za to. Aplikacija prikazuje realne brzine preuzimanja i slanja, ping, jitter i gubitak paketa, pomažući vam da identifikujete da li je problem u mreži ili na sajtu koji pokušavate da otvorite.

Aplikacija je besplatna, ali sadrži reklame i prikuplja određene korisničke podatke za analitiku. Ako vam je privatnost važna, razmotrite alternative poput LibreSpeed-a (bez Android aplikacije). Ipak, za brzu i pouzdanu proveru brzine interneta, Speedtest ostaje najbolji izbor.

Foto: Shutterstock

Loop Habit Tracker

Praćenje ciljeva je lakše uz jednostavan tracker navika, a Loop Habit Tracker upravo to pruža. Za razliku od mnogih aplikacija prepune premium funkcija, Loop se fokusira na osnovno: pratite, beležite i vizualizujete navike. Aplikacija nudi podsetnike, widgete i detaljne analize napretka, dok vaši podaci ostaju privatni.

Loop Habit Tracker je potpuno besplatan, bez reklama i čuva podatke lokalno. Dostupan je i na F-Droid-u, open-source Android repozitorijumu, za korisnike koji brinu o privatnosti. Ako želite minimalan, ali moćan alat za praćenje i održavanje navika, Loop je odličan izbor za svaki novi uređaj.

Kako smo izabrali ove aplikacije

Svaka aplikacija je odabrana na osnovu korisničkih recenzija, ocena i ličnog iskustva. Fokusirali smo se na besplatne aplikacije koje nude osnovnu funkcionalnost bez pretrpanosti reklamama, pretplatama ili nepotrebnim funkcijama. Ove pet pokrivaju različite potrebe: privatnost, pretraživanje, deljenje fajlova, konekciju i praćenje navika.

Sve aplikacije se redovno održavaju, široko su kompatibilne i dostupne direktno preko Google Play prodavnice. Predstavljaju snažnu polaznu tačku za nove Android korisnike koji žele da maksimalno iskoriste svoj uređaj bez trošenja novca. Instaliranjem ovih aplikacija obezbeđujete glatko, produktivno i bezbedno Android iskustvo od prvog dana.