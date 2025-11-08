Da li ste i vi na meti?

Novi izveštaj kompanije Zscaler otkriva ozbiljan porast malicioznih Android aplikacija na Google Play. Između juna 2024. i maja 2025. godine, više od 42 miliona preuzimanja uključivalo je zaražene aplikacije koje su uspele da zaobiđu Googleove bezbednosne filtere.

Stručnjaci upozoravaju da korisnici i dalje podcenjuju rizik. Sa 239 zaraženih aplikacija identifikovanih tokom protekle godine, broj napada na Android uređaje porastao je za 67%, a posledice po finansijsku sigurnost i privatnost korisnika su ozbiljne.

Malveri kreću na mobilna plaćanja

Sajber kriminalci menjaju taktiku, umesto klasičnih prevara s platnim karticama ciljaju mobilna plaćanja. Fišing, smishing, zamena SIM kartica i prevare sa transakcijama postali su standardni alati napadača.

Telemetrijski podaci pokazuju da napadi sada ciljaju sve više sofisticirane sisteme plaćanja, čineći da pojedinci i kompanije budu izloženi višem riziku. Stručnjaci upozoravaju da bez preventivnih mera finansijski gubici mogu brzo eskalirati.

Bankarski malveri i adveri dominiraju tržištem

Bankarski trojanci su i dalje najopasniji malveri. U 2025. godini zabeleženo je gotovo 4,9 miliona transakcija pogođenih ovim softverom, dok adveri sada čine 69% svih zabeleženih pretnji, skoro dvostruko više nego prethodne godine.

Pored toga, špijunski softver beleži porast od 220%, a najčešće korišćeni alati su SpyNote, SpyLoan i BadBazaar. Oni omogućavaju nadzor, iznudu i krađu identiteta, čime dodatno ugrožavaju sigurnost korisnika Android uređaja.

Najopasniji malveri: Anatsa, Android Void i Xnotice

Bankarski trojanac Anatsa i dalje je u vrhu liste pretnji. Od 2020. godine pojavljivao se u aplikacijama za produktivnost ili uslužnim alatima, a najnovija verzija može da krade podatke sa više od 831 banke i platformi za kriptovalute.

Uz Anatsu, Android Void (Vo1d) i Xnotice su takođe među malverima koji su u protekloj godini imali najveći uticaj na korisnike. Ovi malveri pokazuju koliko sofisticirani napadi postaju, često maskirani kao legitimne aplikacije koje korisnici svakodnevno koriste.

Kako se zaštititi od zlonamernih aplikacija

Stručnjaci savetuju korisnicima da preduzmu konkretne mere zaštite kako bi smanjili rizik od malvera:

Redovno instaliranje bezbednosnih ažuriranja

Preuzimanje aplikacija isključivo od proverenih izdavača

Odbijanje ili onemogućavanje nepotrebnih dozvola za pristupačnost

Izbegavanje preuzimanja nepotrebnih aplikacija

Redovno korišćenje Play Protect skeniranja

Bez ovih koraka, korisnici ostaju ranjivi na sofisticirane napade koji sve više ciljaju mobilne uređaje, a sa rastom broja pretnji, pažnja i prevencija postaju ključni za sigurnost Android uređaja.