Novi izveštaj kompanije Zscaler otkriva ozbiljan porast malicioznih Android aplikacija na Google Play. Između juna 2024. i maja 2025. godine, više od 42 miliona preuzimanja uključivalo je zaražene aplikacije koje su uspele da zaobiđu Googleove bezbednosne filtere.

Stručnjaci upozoravaju da korisnici i dalje podcenjuju rizik. Sa 239 zaraženih aplikacija identifikovanih tokom protekle godine, broj napada na Android uređaje porastao je za 67%, a posledice po finansijsku sigurnost i privatnost korisnika su ozbiljne.

Foto: Shutterstock

Malveri kreću na mobilna plaćanja

Sajber kriminalci menjaju taktiku, umesto klasičnih prevara s platnim karticama ciljaju mobilna plaćanja. Fišing, smishing, zamena SIM kartica i prevare sa transakcijama postali su standardni alati napadača.

Telemetrijski podaci pokazuju da napadi sada ciljaju sve više sofisticirane sisteme plaćanja, čineći da pojedinci i kompanije budu izloženi višem riziku. Stručnjaci upozoravaju da bez preventivnih mera finansijski gubici mogu brzo eskalirati.

Foto: Shutterstock

Bankarski malveri i adveri dominiraju tržištem

Bankarski trojanci su i dalje najopasniji malveri. U 2025. godini zabeleženo je gotovo 4,9 miliona transakcija pogođenih ovim softverom, dok adveri sada čine 69% svih zabeleženih pretnji, skoro dvostruko više nego prethodne godine.

Pored toga, špijunski softver beleži porast od 220%, a najčešće korišćeni alati su SpyNote, SpyLoan i BadBazaar. Oni omogućavaju nadzor, iznudu i krađu identiteta, čime dodatno ugrožavaju sigurnost korisnika Android uređaja.

Foto: Shutterstock

Najopasniji malveri: Anatsa, Android Void i Xnotice

Bankarski trojanac Anatsa i dalje je u vrhu liste pretnji. Od 2020. godine pojavljivao se u aplikacijama za produktivnost ili uslužnim alatima, a najnovija verzija može da krade podatke sa više od 831 banke i platformi za kriptovalute.

Uz Anatsu, Android Void (Vo1d) i Xnotice su takođe među malverima koji su u protekloj godini imali najveći uticaj na korisnike. Ovi malveri pokazuju koliko sofisticirani napadi postaju, često maskirani kao legitimne aplikacije koje korisnici svakodnevno koriste.

Foto: Shutterstock

Kako se zaštititi od zlonamernih aplikacija

Stručnjaci savetuju korisnicima da preduzmu konkretne mere zaštite kako bi smanjili rizik od malvera:

  • Redovno instaliranje bezbednosnih ažuriranja
  • Preuzimanje aplikacija isključivo od proverenih izdavača
  • Odbijanje ili onemogućavanje nepotrebnih dozvola za pristupačnost
  • Izbegavanje preuzimanja nepotrebnih aplikacija
  • Redovno korišćenje Play Protect skeniranja

Bez ovih koraka, korisnici ostaju ranjivi na sofisticirane napade koji sve više ciljaju mobilne uređaje, a sa rastom broja pretnji, pažnja i prevencija postaju ključni za sigurnost Android uređaja.

