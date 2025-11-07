Ne javljajte se na sumnjive brojeve

Da li ste ikada primili poziv označen kao No Caller ID ili Nepoznat Broj i pitali se šta to zapravo znači? Iako oba sakrivaju identitet pozivaoca, razlikuju se po nameri i tehničkim razlozima. Poznavanje razlike može vam pomoći da bezbedno odlučite kako da odgovorite.

Oba tipa poziva kriju informacije, ali No Caller ID obično signalizira svesni izbor pozivaoca da ostane anoniman, dok Nepoznat broj često predstavlja slučajnu situaciju ili mrežni problem. Razumevanje ovoga daje vam kontrolu nad vašim telefonskim interakcijama.

Foto: Shutterstock

Šta zaista znači “No Caller ID”

Poziv označen kao No Caller ID znači da je pozivalac namerno blokirao prikaz svog broja. To se može uraditi, na primer, unošenjem #31# ili *67 (u zavisnosti od operatera) pre broja ili korišćenjem privatnih servisa koji sprečavaju mrežu da prikaže podatke pozivaoca.

Ova namerna anonimnost može biti legitimna, na primer pozivi od lekara, advokata ili firmi, ali može biti i metoda koju koriste telemarketing kompanije ili prevaranti. Ključna poruka je da No Caller ID signalizira snažniju nameru da se ostane skriven nego Nepoznat Broj.

Foto: Shutterstock

Dekodiranje poziva sa “Nepoznatim brojem”

Nepoznat broj se pojavljuje kada telefon primi poziv, ali ne može da identifikuje broj, iako je on zapravo poslat. Razlozi za to mogu uključivati:

Broj nije sačuvan u vašim kontaktima Privremeni mrežni problemi Pozivi sa privatnih ili ograničenih linija bez potpune informacije Za razliku od No Caller ID, Nepoznat broj ne znači nužno da pozivalac želi da sakrije svoj identitet. Često je u pitanju tehnički ili informativni problem, a ne svesni izbor. Rizici i stvari na koje treba obratiti pažnju

I No Caller ID i Nepoznat broj pozivi zahtevaju oprez. Odgovaranje na ove pozive može vas izložiti prevarama, pišing pokušajima ili neželjenom telemarketingu. Ako ne očekujete poziv od nepoznate osobe, najbezbednije je da ga pustite da ode na govornu poštu.

Obratite pažnju na kontekst poziva. Važni pozivaoci obično ostave poruku ili vas kontaktiraju drugim putem ako je poziv legitimni. Oprez ne znači da propuštate važne stvari, znači da imate kontrolu nad svojim komunikacijama.

Foto: Shutterstock

Kako doneti pravu odluku

Razumevanje razlike između No Caller ID i Nepoznat broj poziva pomaže vam da mudro odgovorite. No Caller ID signalizira svesni trud da se ostane skriven, dok Nepoznat Broj obično potiče od tehničkog ograničenja ili neprepoznatog broja.

U oba slučaja trebalo bi da zaštitite svoju privatnost. Ako niste sigurni, pustite poziv da ode na govornu poštu, izbegavajte deljenje ličnih informacija i razmislite o korišćenju funkcija blokiranja poziva kako biste smanjili neželjene prekide. Informisanost vam pomaže da balansirate dostupnost i bezbednost.