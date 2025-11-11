Trikovi koje vam niko nije pokazao

Trikovi koje vam niko nije pokazao

Android telefoni su puni trikova - samo ih treba znati pronaći. Ako mislite da ste sve već videli na svom uređaju, razmislite još jednom. Ispod haube Android sistema kriju se funkcije koje većina korisnika nikada ne otkrije - a upravo te opcije mogu vam drastično olakšati svakodnevicu i uštedeti vreme.

Od nevidljivih multitasking supermoći do pametne automatizacije i skrivenih bezbednosnih alata - ovo su skrivene funkcije koje vaš telefon pretvaraju u pravu malu digitalnu mašinu.

1. Pametno otključavanje - bez PIN-ova kod kuće

Zaboravite stalno unošenje šifre ili korišćenje biometrije kada ste u sigurnom prostoru. Uz funkciju Smart Unlock (poznata i kao “Extend Unlock” na Android 14), vaš telefon ostaje otključan kada ste povezani sa pouzdanim uređajem (poput pametnog sata ili automobila), ili kada ste kod kuće. Pametno i brzo.

Gde da je nađete: Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Pametno otključavanje (ili Zaključani ekran na Samsung uređajima).

2. Vremeplov za obaveštenja

Jeste li ikada slučajno obrisali važno obaveštenje? Uz Notification History, Android pamti sve što vam je prošlo kroz panel obaveštenja u poslednja 24 sata. Idealno za haotične dane kada ne možete ispratiti sve poruke, e-mailove i upozorenja.

Uključite je ovako: Podešavanja > Obaveštenja > Istorija obaveštenja - i nikad više ne izgubite bitne informacije.

3. Multitasking kao na računaru

Za vlasnike telefona sa većim ekranima - vreme je da iskoristite prostor do maksimuma. Split screen i plutajući prozori omogućavaju vam da radite više stvari odjednom. Gledajte YouTube i dopisujte se na WhatsAppu. Istražujte u Chrome-u i beležite u Keep-u. Ili sve to istovremeno.

Otvorite nedavno korišćene aplikacije > Dodirnite ikonu aplikacije > Izaberite režim podeljenog ekrana ili plutajući prozor.

4. Prečice na aplikacijama - kao tajna vrata

Dugim pritiskom na ikonu aplikacije otkrivate mini-meni sa specifičnim funkcijama. Gmail, na primer, odmah nudi ulazak u određeni inbox, dok Google Maps daje brz pristup vašim omiljenim lokacijama. Mnogo brže nego otvaranje aplikacije iz početka.

5. “Brzi Tap” - tajno dugme na poleđini telefona

Ekskluziva za Google Pixel uređaje, ali dostupna i na drugima preko third-party aplikacija: Quick Tap omogućava da dvostrukim kucanjem po zadnjem delu telefona aktivirate snimak ekrana, otvorite aplikaciju, pokrenete kameru ili uključite lampu. Vi birate funkciju.

Google Maps

6. Koristite telefon kao veb kameru

Loša kamera na laptopu? Nema problema. Ako imate Pixel sa Android 14, samo povežite telefon USB kablom i uključite režim “Webcam”. Za profesionalan izgled na Zoom-u ili Google Meet-u - bez dodatne opreme.

Obaveštenje "Punjenje preko USB-a" > Izaberite "Koristi kao veb kameru".

7. Samsung Edge Panel - alati na dohvat prsta

Ako koristite Samsung uređaj, Edge Panel je must-have alat: mini fioka sa omiljenim aplikacijama, kontaktima, funkcijama i alatima dostupna sa bilo kog ekrana. Zvuči kao sitnica, ali u praksi štedi na desetine klikova dnevno.

Podešavanja > Ekran > Edge paneli.

8. Modes & Routines - Android na autopilotu

Još jedan skriveni dragulj za Samsung korisnike. Pomoću Modova i Rutinā, telefon sam menja ponašanje u zavisnosti od situacije - npr. automatski isključuje ton dok spavate, uključuje Ne uznemiravaj tokom treninga ili menja pozadinu kada stignete na posao.

9. Prilagodljivo bočno dugme

Samsung uređaji imaju bočno dugme koje možete redefinisati - da otvara omiljenu aplikaciju, aktivira kameru, ili pokrene Google Asistenta. Zašto se ograničiti na fabričke postavke kad možete da prilagodite sve?

Podešavanja > Napredne funkcije > Bočno dugme.

10. Tri aplikacije istovremeno

Iskoristite kombinaciju split screen + floating window da imate tri aktivne aplikacije odjednom. Na primer: YouTube na gornjoj polovini, beleške ispod, a Messenger pluta preko svega. Za studente, profesionalce, multitaskere - nema boljeg.

Android je moćan. Ako znaš gde da tražiš