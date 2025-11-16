Slušaj vest

Danas postoji više desetina proizvođača koji nude moderne i tehnološki napredne modele po cenama koje su često znatno niže od konkurencije iz Evrope ili SAD. Uprkos primamljivim cenama, pre kupovine automobila iz Kine važno je razmotriti nekoliko ključnih faktora kako bi investicija bila sigurna i praktična.

Prva stvar koju treba uzeti u obzir je sama cena vozila. Kineski automobili su jeftini u svojoj zemlji, ali kada se uračunaju troškovi transporta i carinskih dažbina, ukupna cena može značajno porasti. Troškovi uključuju transport, dokumentaciju i lokalne takse, a u nekim zemljama i registraciju. Pre nego što se odlučite na kupovinu, dobro je napraviti detaljan proračun kako biste znali da li se vozilo uklapa u vaš budžet.

Evropljani su u junu kupili 65.110 kineskih automobila Foto: Utrecht Robin/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Domet baterije je još jedan ključni faktor, posebno za one koji često prelaze duže relacije. Ako prelazite stotine kilometara dnevno, preporučuje se automobil sa dometom od najmanje 400 kilometara. Za one koji vozilo koriste uglavnom u gradu, kraći domet može biti dovoljan. Povezan sa tim je i pristup punjenju. Brzina i dostupnost punjenja u vašem gradu ili zemlji može značajno uticati na upotrebljivost automobila. Bez mreže brzih punjača, punjenje kod kuće može trajati i preko deset sati, što otežava korišćenje na dužim relacijama.

Garantni rok i životni vek baterije takođe su od presudnog značaja. Baterije su najskuplji deo električnog automobila, a zamena može koštati hiljade dolara. Automobil sa dugim garantnim rokom i pouzdanim baterijama smanjuje rizik od dodatnih troškova i omogućava bezbrižno korišćenje. Kvalitet baterije direktno utiče i na ukupnu vožnju, jer duži vek baterije znači stabilan domet i manje frustracija tokom korišćenja.

Dodatni troškovi uvoza i registracije vozila u vašoj zemlji često se zanemaruju. Troškovi transporta, carine, dokumentacije i lokalnih taksi mogu značajno povećati konačnu cenu, stoga je važno sve detaljno planirati i izračunati.

Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Pristup punjačima je šesti faktor koji ne smete zanemariti. Neki kineski modeli podržavaju punjenje i do 480 kW, što omogućava brzo punjenje, ali maksimalnu brzinu punjenja moći ćete koristiti samo ako lokalna infrastruktura to podržava. Ako je mreža brzih punjača slaba ili ne postoji, najbolje je koristiti automobil kao gradsko vozilo ili za kraće relacije, dok kućni punjač omogućava punjenje preko noći.

Održavanje vozila je sedmi faktor. Iako električni automobili zahtevaju manje servisa od vozila sa unutrašnjim sagorevanjem, i dalje postoje delovi koji zahtevaju pažnju, poput guma, kočnica i sistema za hlađenje baterije. Redovno proveravanje ovih komponenti produžava životni vek automobila i smanjuje rizik od skupih kvarova. Takođe je važno informisati se o dostupnosti servisa i delova u vašoj zemlji jer neki kineski modeli mogu imati ograničenu podršku van Kine.

Ko su glavni igrači?

Foto: Stefan Stojanovic/@Stefan_Stojanovic

Kada govorimo o proizvođačima, BYD je jedan od najpoznatijih kineskih brendova i nudi modele od subkompaktnih do velikih luksuznih automobila. Njihova inovativna “blade battery” tehnologija pruža veću sigurnost i dugovečnost baterija, a kvalitet izrade je visok, posebno u višim segmentima. NIO je takođe vrlo popularan brend, poznat po naprednoj tehnologiji i luksuznom dizajnu, dok XPeng nudi pristupačne modele sa dobrim performansama i softverskim rešenjima sličnim Tesli. Kod svih ovih proizvođača važno je proveriti podršku za servis, softverske nadogradnje i dostupnost delova u vašoj zemlji.