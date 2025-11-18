Slušaj vest

Stručnjaci za sajber bezbednost upozoravaju na novu prevaru koja koristi WhatsApp video pozive da ukrade novac i osetljive podatke. Žrtve širom sveta prijavljuju enormne finansijske gubitke, uključujući slučaj u Hong Kongu gde je jedan korisnik izgubio gotovo 700.000 dolara.

Napad je jednostavan, ali smrtonosan: iznenadni video poziv sa nepoznatog broja. Napadači se predstavljaju kao službenici banke ili tehnička podrška WhatsApp-a, tvrdeći da je nalog kompromitovan ili da je zabeležena neovlašćena transakcija. Panika koju izazovu je ključni element njihove taktike.

Foto: Shutterstock

Kako prevara funkcioniše

Prevara se ne oslanja na tehničku sofisticiranost već na manipulaciju ljudskim emocijama. Napadači traže od žrtve da podeli ekran ili instalira aplikacije za daljinski pristup poput AnyDesk-a ili TeamViewer-a, objašnjavajući da problem mora da se reši „hitno“.

Kada korisnik popusti, prevaranti dobijaju pristup svemu što se unosi na telefonu lozinkama, brojevima kartica i jednokratnim OTP kodovima. Ovo im omogućava da isprazne račune i izvrše finansijske transakcije u ime žrtve.

Foto: Shutterstock

Psihologija prevare: panika i hitnost

Ova prevara je primer kako emocije mogu biti najslabija karika u digitalnoj sigurnosti. Napadači igraju na poverenje i osećaj hitnosti, nateravši korisnike da donose impulzivne odluke.

Stručnjaci upozoravaju da je ključ zaštite ostati priseban. Ni u jednom trenutku ne treba dozvoliti deljenje ekrana ili uneti podatke pod pritiskom, čak i ako situacija izgleda ozbiljno. Uvek je bolje proveriti svaku sumnjivu poruku ili poziv preko pouzdanog kanala pre nego što reagujete.

Foto: Shutterstock

Meta odgovara - nova upozorenja i blokade

Meta je uvela AI upozorenja koja se pojavljuju kada korisnik pokuša da podeli ekran sa brojem koji nije sačuvan u kontaktima. Cilj je sprečiti brze, nepromišljene odluke u momentima panike.

Kompanija je takođe blokirala oko osam miliona naloga povezanih sa prevarama i uklonila više od 21.000 lažnih stranica koje su se predstavljale kao službe podrške. Ovi koraci pokazuju da platforma aktivno radi na zaštiti korisnika, ali oprez i dalje ostaje na strani korisnika.

Foto: Shutterstock

Kako se zaštititi

Bezbednost u digitalnom svetu zavisi od lične pažnje i nekoliko jednostavnih pravila:

Nikada ne delite ekran, lozinke ili verifikacione kodove sa nepoznatim osobama.

Sumnjive tvrdnje proveravajte direktno sa bankom ili porodicom putem pouzdanih kanala.

Aktivirajte dvostepenu verifikaciju u WhatsApp-u kako biste dodatno zaštitili nalog čak i ako prevarant dobije pristup uređaju.

Ova prevara jasno pokazuje koliko su trenutci panike opasni. Čak i iskusni korisnici mogu postati žrtve ako ne zadrže prisebnost i ne provere svaku sumnjivu poruku ili poziv.