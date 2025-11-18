Slušaj vest

Telefon zazvoni, javite se, a onda muk toliko potpun da vam prođe jeza niz leđa. Nije greška, nije slučajnost i nije neko ko je pogrešio broj. To je precizno osmišljena zamka koja se širi svetom brže od većine savremenih prevara.

Onog trenutka kada izgovorite „Halo?“ ili bilo kakvu reč, poziv se prekida kao da je neko daljinski pritisnuo taster. Upravo taj jedan zvuk, ta jedna jedina reč, potvrđuje kriminalcima da su pogodili validnu metu. Tišina nije praznina, tišina je test.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Automatske mašine koje čekaju da progovorite

Iza ovih misterioznih poziva ne stoji osoba koja ćuti, već algoritam koji vas analizira. Automatizovani sistemi biraju brojeve nasumično i mere svaku vašu reakciju, koliko brzo se javljate, da li ste izgovorili bilo šta, koliko ste strpljivi.

Kada sistem potvrdi da je broj aktivan i da se javlja stvarna osoba, vaš kontakt završava na listama koje se preprodaju kriminalnim grupama. Te liste kasnije služe za različite prevare, od lažnih bankarskih provera do SMS poruka koje izgledaju potpuno uverljivo.

Foto: Shutterstock

Vaš glas kao najopasniji digitalni otisak

Najveća zabluda je da niste rekli ništa važno. U stvarnosti, dovoljan je samo jedan izgovoreni slog kako bi oni snimili vaš glas i sačuvali ga kao uzorak. Sve se odvija prebrzo da biste primetili kada je tišina postala vaš audio potpis.

Taj kratak snimak kasnije može poslužiti za uverljivije pokušaje prevare ili za napade u kojima se koristi tehnologija za generisanje govora. Ne traže oni vaše šifre, već uzorke identiteta koji im nenamerno poklanjate.

Foto: Shutterstock

Ne verujte ekranu - prikazani broj može biti lažan

Još jedan zastrašujući detalj je to što broj koji vidite na ekranu ne otkriva ko vas zapravo zove. Napadači rutinski falsifikuju identifikaciju pozivaoca, pa se na telefonu pojavljuje naziv banke, kurirske službe ili čak državne institucije.

To znači da tišina može stići sa broja koji izgleda potpuno legitimno. Sve što je potrebno jeste da poverujete onome što vidite na ekranu, a oni računaju upravo na tu reakciju.

Foto: Shutterstock

Kako da prekinete lanac prevare

Ako se javite i čujete potpuni muk, najbolje je da odmah prekinete vezu. Ne izgovarajte svoje ime, ne govorite „da“ i ne pokušavajte da započnete razgovor, jer svaka reč predstavlja informaciju koju napadači mogu iskoristiti.

Blokirajte i prijavite broj čim završite poziv. I ne zaboravite, nastavak prevare često se ne događa odmah. Napadači se neretko jave tek posle nekoliko nedelja ili meseci, kada više ni ne razmišljate o čudnoj tišini sa početka, i tada ste najranjiviji.

