Pri kupovini novog računara, većina ljudi fokusira se na procesor i skladišni prostor. Međutim, RAM, kratkotrajna memorija koja drži aktivne zadatke, često se zanemaruje. On odlučuje koliko aplikacija može istovremeno da radi i koliko brzo vaš sistem reaguje na komande. U 2025. godini, razumevanje RAM-a je važnije nego ikada, posebno jer moderni softver zahteva sve više resursa.

Za Windows računare, 16 GB RAM-a je postalo praktični minimum. Iako Windows 11 tehnički može da radi i sa 4 GB, takva konfiguracija je pogodna samo za osnovne zadatke poput obrade teksta ili laganog pretraživanja interneta. Sa višestrukim otvorenim tabovima, aplikacijama u pozadini i AI alatima, 16 GB osigurava glatko iskustvo bez zastoja.

Windows računari - 16 GB kao novi standard

Potreba za većim radnim kapacitetom čini RAM ključnim za performanse sistema. Mnogi moderni zadaci, video pozivi, softver u oblaku i AI aplikacije, brzo troše memoriju. Sistem sa manje od 16 GB često zaostaje, usporavajući multitasking i produktivnost.

Proširenje RAM-a iznad 16 GB ima smisla za napredne korisnike koji koriste kreativni softver, virtuelne mašine ili rade sa velikim količinama podataka. Za većinu korisnika, 16 GB predstavlja dobar balans između brzine, efikasnosti i troškova, značajno bolje iskustvo nego kod računara sa manje memorije.

MacBook računari - efikasnost i fleksibilnost

Apple-ov macOS je vrlo optimizovan, pa čak i 8 GB RAM-a može da odradi svakodnevne zadatke bez problema. Korisnici često primećuju da MacBook radi duže sa manjom memorijom nego Windows računari sa istim kapacitetom, zahvaljujući boljoj upravljanju resursima.

Ipak, Apple postepeno podiže standard. Novi MacBook Air M4 sada počinje sa 16 GB RAM-a, dok MacBook Pro modeli nude konfiguracije i do 36 GB. Veći kapaciteti su namenjeni profesionalcima koji rade video montažu, 3D dizajn ili druge zahtevne zadatke.

Chromebook računari - lagani i agilni

Chromebook uređaji koriste ChromeOS, izuzetno lagan operativni sistem koji efikasno funkcioniše sa manjim kapacitetom RAM-a. Uređaji sa 8 GB, pa čak i manje, mogu bez problema da obavljaju zadatke u pregledaču i rade sa Google aplikacijama.

Ograničenje je manji izbor softvera. Iako su idealni za studente i casual korisnike, Chromebook računari nisu pogodni za zahtevne kreativne programe ili aplikacije visokih performansi. Za mnoge, ovo je budžetska opcija koja pruža iznenađujuću brzinu za svakodnevne zadatke.

Zašto više RAM-a nije uvek bolje

Dodavanje RAM-a može poboljšati performanse, ali samo ako ga sistem zapravo koristi. Višak memorije koji se ne koristi je praktično bačen novac. Razumevanje vaših potreba ključno je za pravi izbor, bilo da je u pitanju kancelarijski rad, surfovanje internetom ili zahtevni profesionalni softver.

U konačnici, RAM u 2025. više nije luksuz, već neophodnost. Za Windows korisnike, 16 GB je siguran minimum. Za Mac korisnike, 16 GB pruža fleksibilnost, dok profesionalci mogu zahtevati i mnogo više. Chromebook korisnicima, zahvaljujući efikasnosti sistema, dovoljno je 8 GB. Poznavanje svojih potreba omogućava kupovinu računara koji radi optimalno, bez nepotrebnog trošenja.

