Da li ste primetili da vaši omiljeni igrani naslovi iznenada rade sporije ili "štucaju" na Windows 11? Mnogi gejmeri su problem povezali sa oktobarskim update-om iz 2025. godine, koji je, iako pun poboljšanja, nenamerno izazvao pad performansi kod korisnika sa Nvidia grafičkim karticama.

Ovaj update, zamišljen da unapredi funkcije Windows 11, umesto toga je doveo do problema u grafičkim performansama, utičući na broj frejmova u sekundi i glatkoću igranja u određenim naslovima. Ako ste se pitali zašto vaš gejming računar odjednom radi sporije, ovo je verovatno razlog.

Nvidia priznaje problem

Dobra vest je da je Nvidia bila svesna ovih problema i aktivno je radila na rešenju. Inženjeri kompanije su identifikovali konkretne konflikte između oktobarskog update-a Windows 11 i njihovih drajvera, što im je omogućilo da se fokusiraju na ciljano rešenje.

Za gejmere koji imaju nove probleme sa performansama, ovo znači olakšanje. Nvidia je izdala novi hotfix drajver, namenjen upravo za vraćanje performansi i uklanjanje štucanja uzrokovanog najnovijim Windows update-om.

Hotfix drajver verzija 581.94

Nvidia-ov Hotfix Display Driver verzija 581.94 je sada dostupan. Za razliku od većih drajver update-a koji donose nove funkcije ili poboljšanja, ovaj update je potpuno fokusiran na rešavanje problema sa performansama izazvanih najnovijim promenama u Windows 11.

Napomene uz update su kratke, ali jasne: update rešava smanjenje performansi u nekim igrama nakon Windows 11 oktobarskog update-a KB5066835 iz 2025. godine. Jednostavno rešenje, ali može značajno poboljšati gejming iskustvo.

Kako instalirati update

Instalacija hotfix-a je jednostavna. Možete ga preuzeti direktno sa zvaničnog Nvidia sajta ili kroz Nvidia aplikaciju ako je već imate instaliranu. Aplikacija može čak automatski da vas obavesti kada update postane dostupan.

Nakon preuzimanja preporučuje se kratak restart računara kako bi sve promene stupile na snagu. Kada se sistem ponovo pokrene, testirajte omiljene igre da biste proverili da li su performanse vraćene u normalu.

Problemi i naredni koraci

Ako problemi sa performansama i dalje postoje nakon instalacije hotfix-a, Nvidia ohrabruje korisnike da daju povratnu informaciju kako bi se dodatna poboljšanja mogla napraviti. U međuvremenu, povratak na stariju verziju drajvera može privremeno pomoći da se gejming vrati uobičajeno glatko.

Redovno ažuriranje grafičkog drajvera je ključno, ne samo za performanse, već i za stabilnost i kompatibilnost sa najnovijim igrama. Redovno proveravanje Nvidia update-a može vas spasiti od neočekivanih usporavanja u budućnosti.

