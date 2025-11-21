Slušaj vest

Analitičar bezbednosti Danijel Linski izjavio je kako kriminalci često koriste Google Street View kako bi potražili sledeću metu za pljačkanje.

S obzirom na to da se, kada se uključi ova funkcija, vide fotografije kuća i drugih objekata, lopovi ih koriste na nekoliko načina kako bi odredili metu.

Prvo, gledajući fotografije mogu da procene vrednost neke kuće ili nekog drugog objekta koji hoće da opljačkaju.

Drugo, lopovi mogu da pogledaju najbolje načine na koje je moguće ući u nečiju kuću, kao i da isplaniraju put kojim će pobeći nakon eventualne pljačke.

Foto: Google

Kriminalci koriste Street View i kako bi zumirali fotografije kuća na Google mapama i na taj način pogledali da li se možda ispred objekata nalaze bezbednosne kamere ili neki sličan sistem bezbednosti.

Kako da se zaštitite

Kako biste ovo izbegli, srećom, moguće je da zamutite svoju kuću kada se uključi Street View na Google Maps aplikaciji, ali je potrebno da koristite dekstop verziju zbog toga što ovo ne može da se uradi ni sa Android ni sa iOS aplikacije.

Prvo, dakle, otvorite Google Maps sajt. Zatim potražite svoju kućnu adresu, i pojaviće vam se meni iz kog bi trebalo da odaberete Street View. Nakon toga imaćete "Report a problem", i tu kliknite.