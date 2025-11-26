Slušaj vest

Od micro-USB-a do USB Type-C, USB port na pametnim telefonima evoluirao je daleko više od svoje prvobitne namene. Iako su brzo punjenje i visokokvalitetni transfer podataka i dalje glavne prednosti, moderni USB portovi na Samsung telefonima mogu mnogo više. U zavisnosti od modela telefona i njegovih USB-C specifikacija, možete ga koristiti za povezivanje slušalica, uređaja za skladištenje podataka, monitora, pa čak i Ethernet kablova, otključavajući mnoštvo novih mogućnosti koje prevazilaze osnovnu funkcionalnost.

Razumevanje ovih mogućnosti unapred pomoći će vam da maksimalno iskoristite potencijal vašeg telefona. Funkcije poput USB On-The-Go (OTG) omogućavaju direktno povezivanje periferija kao što su tastature, USB stikovi i kamere, što može biti posebno korisno za produktivnost ili zabavu. Za neke funkcije mogu biti potrebni adapteri, pa je korisno imati nekoliko USB-C kompatibilnih dodataka pri ruci.

Foto: Shutterstock

Brz prenos velikih fajlova između uređaja

Jedna od najjednostavnijih upotreba USB porta na Samsung telefonu je prenos fajlova. Iako postoje bežični načini, žični transfer je brži i pouzdaniji kada se radi o velikim fajlovima. Sve što vam je potrebno je USB-C kabl koji podržava visoke brzine prenosa kako biste prebacivali fajlove između telefona, drugog Android uređaja ili računara.

Kada povežete uređaje, otvorite Panel sa obaveštenjima i izaberite odgovarajući USB režim, obično označen kao „Prenos fajlova / Android Auto“. Na Windows računaru, fajlovi telefona su dostupni preko File Explorer-a. Korisnici Mac računara mogu koristiti alate poput OpenMTP za upravljanje fajlovima. Čak je i povezivanje dva Android uređaja jednostavno, pod uslovom da je pravilno odabran USB režim na oba uređaja.

Foto: Shutterstock

Bekap fajlova preko eksternog diska

USB-C port na Samsung telefonu nije ograničen samo na povezivanje sa računarima ili drugim telefonima može se povezati i sa eksternim uređajima za skladištenje. Bilo da je reč o USB stikovima ili spoljnim hard diskovima, povezivanje ovih uređaja olakšava bekap i prebacivanje velikih fajlova. Mnogi uređaji i dalje koriste USB-A port, pa će vam često biti potreban USB-A na USB-C adapter, a disk bi trebalo da bude formatiran u FAT32 ili exFAT.

Kada povežete uređaj, telefon će prikazati obaveštenje da je skladište spremno. Možete pregledati sadržaj u podrazumevanom menadžeru fajlova ili koristiti neku od aplikacija trećih strana. Ovo omogućava brzo prebacivanje dokumenata, fotografija ili video zapisa, pretvarajući vaš telefon u mobilni centar za skladištenje podataka. Nakon završetka rada, bezbedno izvadite disk kako biste izbegli oštećenje podataka.

Foto: Shutterstock

Brži i stabilniji internet pomoću Ethernet-a

Kada WiFi nije dovoljno pouzdan, Samsung telefon može koristiti USB-C port za konekciju na internet putem Ethernet kabla. Ovo obezbeđuje stabilnu i brzu vezu, što je idealno za preuzimanje velikih fajlova, streaming ili rad u okruženjima sa nepouzdanim bežičnim mrežama. Potreban vam je samo USB-to-Ethernet adapter koji podržava USB-C.

Nakon povezivanja kabla i adaptera, telefon će prepoznati vezu. U Ethernet podešavanjima možete uključiti konekciju, konfigurisati statičku IP adresu ili podesiti proxy ako je potrebno. Ovo vaš telefon pretvara u pouzdanu radnu stanicu, omogućavajući neprekinuti pristup internetu kada vam je najpotrebniji.

Foto: Shutterstock

Projekcija ekrana - desktop uz DeX

Samsung telefoni nude moćne opcije prikaza van sopstvenog ekrana. Koristeći USB-C na HDMI kabl, možete prikazati sadržaj telefona na većem ekranu. Ovo je idealno za deljenje videa, prezentacija ili igranje igara sa prijateljima i porodicom. Za neke monitore ili televizore može biti potreban adapter, ali proces je jednostavan i pruža jasan i responzivan prikaz.

Ako posedujete Samsung flagship uređaj, možete otići korak dalje uz Samsung DeX. DeX transformiše telefon u desktop interfejs kada je povezan na monitor, uz podršku za tastaturu, miša, pa čak i Ethernet. Bilo da uređujete dokumente, radite sa tabelama ili koristite sajtove dostupne samo u desktop verziji, DeX pretvara vaš telefon u mini-PC sa punom funkcionalnošću.

