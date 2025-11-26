Slušaj vest

Noćni režim je jedan od onih trikova koje mnogi aktiviraju na telefonu, ali retko razumeju koliko zapravo utiče na bateriju. Nova analiza sprovedena na 1.500 pametnih telefona pokazuje da efekat nije univerzalan, OLED i AMOLED ekrani profitiraju, dok LCD modeli gotovo ne osećaju razliku.

OLED pikseli svetle samo kada je to potrebno, pa smanjenje svetline i tamnije boje direktno štede energiju. LCD ekrani, s druge strane, osvetljenje drže konstantno, pa promene boje donose minimalan efekat na trajanje baterije.

Foto: Shutterstock

Koliko baterije zaista možete da uštedite

U laboratorijskim testovima podešavanje noćnog režima od 22 do 7 časova produžilo je trajanje baterije OLED telefona za oko 9%, dok kod LCD modela ušteda nije prelazila 3%. Stručnjaci iz Samsunga i Apple-a naglašavaju da je kombinacija noćnog režima i umerenog režima štednje energije ključna za vidljive rezultate.

Rezultati su posebno izraženi kod OLED uređaja, tamniji i topliji tonovi direktno smanjuju potrošnju, dok kod LCD-a benefit dolazi više od smanjenja osvetljenja nego od same promene boja. Jednostavno pravilo: ekran što je tamniji, OLED više štedi.

Foto: Shutterstock

Efekti na oči i san

Noćni režim ne štedi samo bateriju, može pomoći i zdravlju očiju. Toplije nijanse smanjuju plavu svetlost i čine korišćenje telefona udobnijim uveče, što može skratiti vreme potrebno da zaspete. Ipak, mozak ostaje aktivan zbog notifikacija i sadržaja, pa se savetuju i dodatne mere kao što je “Do Not Disturb” i udaljavanje telefona od kreveta.

Istraživanja pokazuju da korišćenje telefona uveče prosečno produžava uspavljivanje za 20 minuta. Dakle, noćni režim pomaže, ali nije čarobno rešenje za bolji san, potrebno je kombinovati ga sa drugim navikama koje smanjuju vizuelne podražaje i stalnu interakciju sa ekranom.

Foto: Shutterstock

Ko troši najviše baterije noću

Iako noćni režim pomaže, najveći potrošači energije kriju se u drugim funkcijama telefona. Promene osvetljenja, slab signal mreže, pozadinske sinhronizacije i stalna provera lokacije često troše više od same boje ekrana. Smanjenje osvetljenja ispod 40% može smanjiti potrošnju ekrana za oko petinu.

Isključivanje neaktivnog WiFi i Bluetooth-a daje i do tri puta veću uštedu nego sam noćni režim, a ograničavanje lokacije posle 21 čas smanjuje dnevnu potrošnju za dodatnih 6%. Dakle, pravi efekat dolazi od kombinacije podešavanja, a ne samo aktiviranja noćnog režima.

Foto: Shutterstock

Prava rutina za večernju štednju

Najefikasniji pristup je večernja rutina, automatsko uključivanje noćnog režima pri zalasku sunca, spuštanje osvetljenja na 30–40%, uključivanje “Do Not Disturb” i udaljavanje punjača od kreveta. Kod OLED telefona ovakva kombinacija može vratiti i do 17% večernje potrošnje baterije.

Važno je razlikovati noćni režim od tamnog režima rada telefona. Tamni režim koristi crne pozadine i gasi piksele na OLED ekranima, dok je noćni režim više fokusiran na udobnost očiju. Njihova kombinacija donosi najbolje rezultate, a ako planirate kupovinu novog uređaja, OLED ekran je jasna prednost za večernju štednju baterije.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: