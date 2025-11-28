Slušaj vest

Zamislite ovo - napunili ste telefon do 100% pre nego što ste otišli na spavanje. Probudiš se, ekran je još uvek zaključan, a ti misliš da ćeš imati dovoljno baterije za ceo dan. Međutim, čim otvoriš oči, već se vidi prvi znak panike, baterija je na 50%. Kako je to moguće? Jedan je odgovor - pozadinske aplikacije.

Nisu svi krivci u telefonu, ali mnoge aplikacije neumorno troše energiju čak i kada mislite da telefon "spava". Ovaj "tihi ubica" baterije može vam uništiti dan, pa čak i skratiti vek vašeg uređaja, a da niste ni svesni. Baterije su sve, a kada se u igru uključe ovi nevidljivi potrošači, ništa nije isto. Ako ne naučite kako da im stanete na put, vaša energetska igra je gotova.

Tihi kradljivci energije koje morate zaustaviti

Evo jednog okidača - otvorite Instagram, prošvrljate kroz nekoliko slika, komentarišete neki post i isključite aplikaciju. Mislite da je sve gotovo? Pomislili ste da ste uštedeli energiju, ali ne! Aplikacija u pozadini neumorno ažurira sadržaj, preuzima nove postove, puni notifikacije. Sve to, dok je telefon zaključan i dok se čini kao da je "na odmoru".

Frustracija zbog prebrzo pražnjenja baterije nije samo vaš problem, to je borba koju mnogi pametni korisnici vode svakodnevno. Zašto? Zato što aplikacije koje ostaju aktivne u pozadini koriste resurse uređaja. Ne samo bateriju, već i procesorsku snagu i mrežnu vezu. To znači da čak i kada ne radite ništa, telefon besno troši energiju. Da stvar bude gora, mnoge aplikacije traže konstantne dozvole, održavaju se povezane i sinkronizovane, a vi ne možete ništa da uradite dok vam ne nestane baterije.

Koje aplikacije najviše "jedu" bateriju

Možda ćete biti iznenađeni, ali društvene mreže su glavni krivci za to što vam baterija pada brže nego što telefon tone u ledenu vodu. Instagram je tu prvi na listi. Svaka nova objava koju vidite, svaka nova priča koju gledate, znači da aplikacija aktivira pozadinske procese koji troše energiju bez stajanja. Isto važi i za Fitbit i druge aplikacije za praćenje zdravlja, koje se neprestano povezuju sa uređajem. Nisu samo ove aplikacije na tapetu, Facebook, Messenger, Snapchat, pa čak i LinkedIn takođe imaju ozbiljan apetit za resursima.

Malo je reći da vas ove aplikacije drže u "digitalnom ropstvu". I dok se vi oslanjate na svoj telefon, one vas izlažu energetskoj iscrpljenosti. Razmislite o tome morate biti šef svoje baterije, a ne njena rob.

Ubite ubice baterije u korenu

Preuzmite kontrolu nad vašim uređajem i povratite energiju!

Prvi korak: postavite dijagnostiku. Ovo je vaš detektivski rad. Ako koristite iPhone, idite u Podešavanja > Baterija i pogledajte detaljan pregled potrošnje baterije po aplikacijama. Na Androidu to možete uraditi preko Podešavanja > Baterija > Potrošnja baterije.

Nakon što prepoznate aplikacije koje neprestano crpe energiju, vreme je za akciju! Na iPhone-u možete isključiti Osvežavanje aplikacija u pozadini tako što ćete otići u Podešavanja > Opšte > Osvežavanje aplikacija u pozadini i isključiti ovu opciju za aplikacije koje vam nisu neophodne. Na Androidu možete otići do Podešavanja > Aplikacije > Baterija i isključiti opciju Dopusti pozadinsku aktivnost. Ovo je vaš prvi ozbiljan korak ka energetskoj slobodi!

Saveti za maksimalnu uštedu baterije

Sada kada ste preuzeli kontrolu nad aplikacijama, vreme je da savladate i sistemske opcije! Aktivirajte Način rada za uštedu energije na iPhone-u ili Android-u, što će automatski ograničiti pozadinske procese, smanjiti performanse i isključiti nepotrebne efekte. Verujte mi, ovo je najbolji trik za maksimalnu štednju!

Za uređaje sa AMOLED ekranima, prava čarolija je u Tamnom načinu rada (Dark Mode). Tamni ekrani troše manje energije jer crni pikseli "ne rade". Ovo je vaša prilika da uštedite puno energije, a da pritom ne žrtvujete funkcionalnost uređaja.

I, naravno, ne zaboravite na osnovne stvari. Držite svetlinu ekrana na najnižem ugodnom nivou i uključite automatsko podešavanje. Isključite WiFi, Bluetooth i GPS kada ih ne koristite. Svaka sekunda u kojoj ti sistemi nisu aktivni može vam dodati sate trajanja baterije!

Zdravlje baterije - Neka traje i traje

Na kraju, tajni recept za dugoročno zdravlje baterije leži u pravilnom održavanju. Redovno ažurirajte operativni sistem i aplikacije, jer svaka nadogradnja obično dolazi sa optimizacijama koje smanjuju potrošnju energije. Takođe, održavajte nivo napunjenosti između 20% i 80%. Punite do 100% samo kada je to zaista neophodno.

Ako osećate da baterija i dalje nestaje prebrzo, moguće je da je došlo vreme da je zamenite. Ali ne brinite, novi život može biti unesen u vaš uređaj. S pravim koracima, vaš telefon može živeti još mnogo godina. Zato, preuzmite kontrolu, budite pametan korisnik i učinite da vaš uređaj postane pravi maratonac.

