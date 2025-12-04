Slušaj vest

5G nije samo moderna fraza, to je sledeći korak u mobilnoj povezanosti, obećavajući brže brzine, manju latenciju i glatko iskustvo na vašem telefonu. Od strimovanja HD video sadržaja do online igara i video poziva, 5G ima za cilj da sve deluje brže i responzivnije.

Međutim, nisu svi uređaji i oblasti spremni za 5G, i postoji nekoliko praktičnih stvari koje bi svaki korisnik trebalo da zna pre nego što se osloni na ovu mrežu. Ovaj vodič objašnjava sve jednostavno i korisno, tako da možete u potpunosti iskoristiti 5G bez iznenađenja.

Foto: Shutterstock

Kako uključiti 5G na telefonu

Aktivacija 5G mreže zavisi od vašeg uređaja i SIM kartice:

Na Androidu: idite na Podešavanja → Mreža i internet → Mobilna mreža → Preferirani tip mreže i izaberite 5G ako je dostupno.

idite na Podešavanja → Mreža i internet → Mobilna mreža → Preferirani tip mreže i izaberite 5G ako je dostupno. Na iOS-u: otvorite Podešavanja → Mobilni podaci → Opcije mobilnih podataka → Glas i podaci i izaberite 5G Auto ili 5G On.

Važno je takođe zapamtiti da, čak i sa uređajem koji podržava 5G, mreža mora biti dostupna u vašem području. Ako se nalazite u regionu bez 5G pokrivenosti, telefon će automatski preći na 4G, pa verovatno nećete primetiti razliku osim u gradskim ili urbanim oblastima sa jakim signalom.

Foto: Shutterstock

Da li 5G troši više interneta?

Sama 5G mreža ne troši više podataka od 4G. Razlika dolazi od brzine, aplikacije i video sadržaji se učitavaju brže, što može dovesti do veće potrošnje. Strimovanje HD video zapisa, preuzimanje ažuriranja ili igranje online igara dešava se brže, što znači da možete brže potrošiti svoj paket podataka, često ne primećujući to.

Ovo je važno ako imate ograničen paket podataka. Na Android i iOS uređajima možete pratiti potrošnju podataka u podešavanjima i postaviti upozorenja ili ograničenja kako biste izbegli neprijatna iznenađenja na kraju meseca.

Foto: Shutterstock

Potrošnja baterije

5G obično troši bateriju malo više nego 4G, posebno u oblastima sa slabim ili nestabilnim signalom. U mestima sa jakom pokrivenošću, razlika je minimalna. Ovo važi za Android i iOS uređaje, iako potrošnja može varirati u zavisnosti od modela telefona i optimizacije softvera.

Za duže trajanje baterije, praktično je privremeno prebaciti se na 4G u oblastima sa slabim signalom. Na Androidu se ovo radi kroz podešavanja mreže, dok na iOS-u opcija 5G Auto omogućava telefonu da koristi 5G samo kada je potrebno, čuvajući energiju bez ručnog prebacivanja.

Baterija na ekranu mobilnog telefona Foto: Shutterstock

Da li vam treba novi telefon ili SIM kartica?

Za korišćenje 5G mreže, vaš telefon mora da je podržava. Većina modernih Android i iOS uređaja podržava 5G, ali stariji modeli možda ne. Slično tome, dok većina SIM kartica radi sa 5G, neke starije kartice moraju da se zamene, što operateri obično nude besplatno.

Proverite specifikacije svog uređaja i preporuke operatera:

iOS uređaji: 5G je podržan od iPhone 12 serije i novijih modela.

5G je podržan od iPhone 12 serije i novijih modela. Android uređaji: podrška zavisi od proizvođača i modela, npr. Samsung Galaxy S21 i noviji, Google Pixel 6 i noviji.

Ove informacije osiguravaju da nećete biti razočarani kada pokušate da se povežete na 5G.

Foto: Shutterstock

Gde 5G zapravo funkcioniše?

5G pokrivenost još uvek nije svuda dostupna. Urbanizovana područja i veći gradovi obično imaju najbolju konekciju, dok prigradske i ruralne oblasti još uvek koriste 4G. Pokrivenost se postepeno širi, ali je važno proveriti mape pokrivenosti kod vašeg operatera pre nego što se oslonite na 5G za veće potrebe.

Korisnici Android i iOS uređaja treba da znaju da čak i kada je 5G dostupan, performanse mreže mogu da variraju u zavisnosti od jačine signala, broja korisnika i lokacije. U praksi, pouzdani prelazak na 4G osigurava stabilnu vezu.

Foto: Shutterstock

Latencija - zašto 5G deluje brže

Jedna od najvećih prednosti 5G mreže je niža latencija, kašnjenje između slanja i primanja podataka. Ovo čini online igre, video pozive i aplikacije zasnovane na oblaku mnogo responzivnijim, čak i kada brzina preuzimanja nije mnogo veća nego na 4G mreži.

Razumevanje latencije je važno za aplikacije koje zahtevaju trenutni odziv. Korisnici Android i iOS uređaja primetiće glatkije iskustvo prilikom korišćenja aplikacija koje zahtevaju trenutnu povratnu informaciju, kao što su multiplayer igre ili alati za live striming.

Foto: Shutterstock

Tipovi 5G mreže, Sub-6 i mmWave

Nisu sve 5G mreže iste. Sub-6 je najčešći tip, nudi širu pokrivenost, ali umerenije brzine. mmWave je ekstremno brz, ali funkcioniše samo na kratkim udaljenostima i uglavnom je dostupan u gusto naseljenim urbanim sredinama.

Znanje o tipovima mreže pomaže da imate realna očekivanja, možete doživeti neverovatno brzi 5G u jednom delu grada, dok nekoliko blokova dalje brzina može biti niža. Razumevanje ovoga sprečava frustraciju i objašnjava zašto pokrivenost može znatno da varira.

Foto: Profimedia

Automatsko prebacivanje mreže

Android i iOS uređaji obično automatski prebacuju mrežu između 5G i 4G, u zavisnosti od pokrivenosti i optimizacije baterije. Ovo obezbeđuje stabilnu konekciju bez potrebe za ručnim menjanjem podešavanja.

Pored toga, neke aplikacije i sistemska ažuriranja su optimizovane za 5G, što omogućava brže preuzimanje i glatkije sinhronizovanje sa oblakom. Korisnici mogu uživati u prednostima 5G mreže dok uređaj inteligentno upravlja potrošnjom energije i povezanošću.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: