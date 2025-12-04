Slušaj vest

Sajber napadi više nisu retkost, oni su svakodnevna pretnja u digitalnom svetu. Čak i ako pažljivo čuvate svoje podatke, postoji šansa da je neka platforma koju koristite bila hakovana, a vaše informacije završile u pogrešnim rukama.

Većina ljudi misli da se njihovi nalozi nikada neće naći na meti hakera. Istina je da stariji nalozi, neaktivne lozinke i višekratna korišćenja istih kredencijala znatno povećavaju rizik. Svaki podatak koji se jednom pojavi na internetu može postati meta, čak i ako mislite da je bezbedan.

Foto: Shutterstock

Masivne baze podataka - šta kriju?

Synthient je sakupio zbirku podataka tešku 3,5 terabajta koja sadrži čak 183 miliona jedinstvenih e-mail adresa, zajedno sa lozinkama i sajtovima na kojima su korišćene. To je jedna od najvećih poznatih zbirki ukradenih podataka, koja jasno pokazuje koliko su naši digitalni tragovi ranjivi.

Od ovog broja, oko 91% podataka je već bilo poznato stručnjacima, dok preostalih 9% otkriva novih 16,47 miliona kompromitovanih naloga za koje se ranije nije znalo. Drugim rečima, velika je šansa da je i vaša adresa među njima.

Foto: Shutterstock

Kako proveriti da li ste pogođeni

Poznati stručnjak za sajber bezbednostTroy Hunt potvrđuje da baza deluje legitimno, a njen sadržaj je već integrisan u platformu Have I Been Pwned. Ovaj servis katalogizuje ukradene podatke iz najvećih hakerskih napada. To znači da možete brzo i pouzdano proveriti da li je vaš mejl ili nalog kompromitovan.

Provera je jednostavna:

Posetite sajt Have I Been Pwned.

U odgovarajuće polje unesite svoju e-mail adresu.

Sistem će odmah pokazati da li se vaš mejl nalazi među kompromitovanim nalozima.

Foto: Shutterstock

Šta učiniti ako ste kompromitovani

Ako se vaš mejl pojavi na listi, ne čekajte. Prva mera je promena lozinki, ali to nije dovoljno, proverite sve naloge na kojima ste koristili iste podatke. Svako odlaganje može omogućiti hakerima da iskoriste informacije pre nego što preduzmete mere zaštite.

Aktiviranje dvofaktorske autentikacije je dodatna zaštita koja može sprečiti hakere čak i ako imaju vašu lozinku. Svaka preduzeta mera sada može vas spasiti od velike štete u budućnosti.

Hakerski napad Foto: Shutterstock

Zašto je redovna provera ključna

Digitalni napadi postaju sve sofisticiraniji i učestaliji. Oni ne biraju korisnike, ni iskusne ni početnike. Redovna provera bezbednosti više nije opcija, već obaveza. Samo oni koji proaktivno štite svoje podatke mogu sprečiti veće probleme pre nego što se dogode.

Bolje je saznati i reagovati odmah nego čekati trenutak kada neko zloupotrebi vaše podatke. U svetu online bezbednosti, proaktivnost je najbolja odbrana. U svetu online bezbednosti, proaktivnost je najbolja odbrana. Svaka mera koju preduzmete danas može vas spasiti od velikih problema sutra.

