Dok se Apple trudi da upozori korisnike, stručnjaci za bezbednost u svetu Androida takođe zvone za uzbunu. Nedavno su otkrivene maliciozne aplikacije‑špijuni koje se predstavljaju kao popularne aplikacije za poruke, a u suštini kradu poruke, kontakte, fajlove i druge lične podatke. Čak i neki “besplatni programi” koji deluju bezopasno mogu da prate vašu lokaciju, navike i kontakte i da te podatke proslede trećim stranama.

Za običnog korisnika, to znači da svaki telefon i svaka instalirana aplikacija potencijalno može da prati šta radite. Stručnjaci savetuju da budete oprezni prilikom instalacije novih aplikacija, redovno ažurirate operativni sistem i aplikacije, kao i da ograničite pristup osetljivim funkcijama kao što su mikrofon, kamera i lokacija.

Ko je meta?

Bezbednost telefona više nije samo pitanje lozinke ili PIN‑a, danas je pitanje svakodnevne pažnje i opreza. Napadi su sofisticirani i ne biraju žrtve, pa je svako ko koristi pametni telefon ili tablet potencijalna meta.

Za one koji žele da se zaštite, stručnjaci preporučuju korišćenje proverenih antivirus programa, pažljivo čitanje dozvola aplikacija i sumnjičavost prema besplatnim ili nepoznatim softverima.

Donosimo sedam koraka koji će vam pomoći da zaštitite svoj telefon od špijuna i hakerskih napada: Pažljivo instalirajte aplikacije – preuzimajte samo sa zvaničnih prodavnica (App Store, Google Play). Proverite recenzije i ocene, i izbegavajte sumnjive ili nepoznate aplikacije Redovno ažurirajte telefon i aplikacije – proizvođači često ispravljaju “rupe” kroz koje hakeri mogu da upadnu. Stariji softver je lakša meta Ograničite dozvole aplikacija – razmislite pre nego što aplikacija traži pristup mikrofonu, kameri, lokaciji ili kontaktima. Ako aplikacija ne treba te funkcije za osnovni rad, nemojte da ih dozvolite Koristite sigurnosni softver – proveren antivirus ili anti-malware program može da detektuje maliciozne aplikacije i zaštiti vaš telefon Budite sumnjičavi prema linkovima i porukama – ne otvarajte sumnjive linkove, fajlove ili privitke iz poruka ili e-mailova. Čak i poruke koje izgledaju prijateljski mogu biti zamka Pratite obaveštenja i neobične aktivnosti – ako primetite neobično ponašanje telefona (čudni klikovi, blokade aplikacija, nepoznate poruke), odmah proverite šta se dešava i uklonite sumnjive aplikacije Razmislite pre nego što koristite javne Wi-Fi mreže – hakeri često ciljaju korisnike preko nezaštićenih mreža. Ako morate da se povežete, koristite VPN za dodatnu zaštitu

Spyware sofisticiraniji od običnih virusa

Ovo nije prvi put da kompanija šalje upozorenja o sajber pretnjama. Od 2021. Apple je slao ovakva upozorenja korisnicima širom sveta i ukupno su do sada njima bile obuhvaćene osobe u više od 150 zemalja.



U obaveštenju korisnicima naznačeno je da je njihov uređaj možda meta veoma sofisticiranog "spyware‑a" , tačnije špijunskog softvera, tzv. "mercenary spyware" softvera koji, kako tvrdi Apple, može na daljinu da kompromituje uređaj. Apple pritom ne otkriva ko stoji iza napada, koliko konkretno korisnika je pogođeno, niti na osnovu kakvih dokaza, da ne bi napadači promenili taktiku i izbegli otkrivanje.

Koje zemlje su najugroženije?

Inače, upozorenje znači da je Apple samo detektovao signal da je neko pokušao kompromitovanje, ali ne garantuje da je spyware uspeo da se instalira. Takođe, Apple nije otkrio koliko je korisnika dobilo upozorenje, niti koje zemlje su najviše pogođene, pa nemamo jasnu sliku razmere problema.

Isto tako, ne zna se da li je napad uspeo ili je zaustavljen, nego obaveštenje samo upozorava da je bilo pokušaja, ne potvrđuje da je neko ušao u telefon.

