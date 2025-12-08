Slušaj vest

Da li ste sigurni da koristite sve opcije koje Viber nudi? Ako niste, niste ni svesni koliko možete unaprediti svoje iskustvo sa ovom aplikacijom. Iako je Viber postao svakodnevni alat za komunikaciju, mnogi korisnici još uvek ne koriste pun potencijal koji nudi. U nastavku saznajte 5 fantastičnih funkcionalnosti koje će vam promeniti način korišćenja Vibera.

Foto: Viber

1. Organizujte poruke kao profesionalac

Neko vam je poslao poruku, ali ste je zaboravili ili jednostavno niste imali vremena da pročitate? Sada je tu nova opcija fascikla "Nepročitano". Ova funkcija, koja se pojavljuje na samom vrhu aplikacije, prikuplja sve poruke koje niste pročitali i stavlja ih na jedno mesto. Ne morate ulaziti u svaki razgovor, samo otvorite ovu fasciklu i pregledajte sve nepročitane poruke. I, što je najbolje, nakon što pročitate poruku, ona se automatski uklanja iz ove liste.

Brzo organizovanje: Kada pročitate poruku, ona se odmah uklanja iz fascikle, što vam štedi vreme i omogućava lakši pristup. Ako ne želite da koristite ovu opciju, jednostavno je isključite kroz meni za upravljanje fasciklama.

Foto: Printscreen

2. Poruke kao pročitane u sekundi

Koliko puta ste imali nepročitane poruke, ali niste želeli da ih čitate? Viber nudi brzi način za označavanje svih poruka kao pročitane bez potrebe da ulazite u svaki chat. Kliknite na ikonu ćaskanja, zadržite je i odaberite opciju Označi sve kao pročitano. Svi razgovori u grupama i individualnim čatovima biće označeni kao pročitani, bez da uđete u svaki od njih.

Efikasnost na prvom mestu: Ova opcija je odlična za one koji žele da oslobode obaveštenja bez da se petljaju u duge liste razgovora. Ipak, imajte na umu da ovu funkciju nije moguće opozvati, pa je koristite s oprezom.

Foto: Printscreen

3. Zatvorite vrata nepoznatih brojeva

Zaboravite na zbunjujuće pozive od nepoznatih brojeva! Sa novom opcijom ID pozivaoca, Viber odmah prikazuje ime osobe koja vas zove, čak i ako nemate broj sačuvan u svom imeniku. Ovo vam daje potpunu sigurnost u vezi sa time ko vas kontaktira, a aplikacija precizno identifikuje pozivaoca, što znači da nećete imati grešaka.

Bez više misteroznih poziva: Aktivirajte ovu opciju u podešavanjima i imajte sve informacije o pozivima odmah na ekranu. Idealno za one koji žele da izbegnu neželjene pozive ili telemarketare.

Foto: Printscreen

4. Nikad više nećete zaboraviti ništa

Kada je organizacija u pitanju, Moje beleške je funkcija koju morate koristiti. Ova opcija vam omogućava da zapisujete sve važne informacije, pravite liste, podsetnike, a možete čak dodavati i slike, linkove ili glasovne beleške. Ako se borite sa zaboravom ili jednostavno želite da imate sve na jednom mestu, ova opcija je savršen alat.

Sve na dohvat ruke: Pomoću Moje beleške, vaše svakodnevne obaveze biće organizovane i lako dostupne. Dodajte alarm za važne zadatke, postavite podsetnike i nikada više nećete zaboraviti ono što je zaista bitno.

Foto: Printscreen

5. Sada je lakše nego ikad pronaći sve usluge

Viber je mnogo više od aplikacije za chat. Marketplace je funkcija koja vam omogućava da brzo pronađete lokalne usluge i proizvode u vašem okruženju. Bilo da vam treba teretana, cvećara, obućar ili čak zubar sve ćete to pronaći u Viber Marketplace sekciji.

Brzo i lako: Uz Marketplace, u par klikova možete pregledati ponuđače usluga u vašem kraju i kontaktirati ih bez potrebe za dugim pretragama. S obzirom na to da je sve razvrstano po kategorijama, od sada ćete sve usluge imati na dohvat ruke.

Foto: Printscreen

6. Bezbednost podataka je na prvom mestu

Redovno pravljenje rezervnih kopija podataka na Viberu može da vam spasi živce u slučaju da menjate telefon. U Podešavanjima, možete lako uključiti Automatsko pravljenje rezervne kopije i osigurati da vaši podaci i istorija razgovora uvek budu sačuvani. Bilo da prelazite na novi telefon ili želite da budete sigurni da ništa nećete izgubiti, ova funkcija je ključna.

Sigurnost na prvom mestu: Sa rezervnim kopijama putem Google Drive-a, Apple iCloud-a ili Huawei Cloud-a, vaši podaci će biti sačuvani i lako prenosivi na novi uređaj. Nikada nećete izgubiti važne razgovore, slike ili fajlove.

Foto: Printscreen

Završni saveti - još Viber mogućnosti!

Ovo su samo neki od načina kako možete unaprediti svoje iskustvo sa Viberom. Uz Viber Plus, možete dobiti dodatne funkcionalnosti poput tiho napuštanja grupa, isključivanja reklama i čitanja glasovnih poruka bez obavestavanja drugih. Osim toga, uskoro ćemo imati mogućnost plaćanja putem Vibera, što će čitavu aplikaciju učiniti još moćnijom.

Viber se neprestano razvija i sigurno ćete uskoro otkriti još mnogo novih funkcija koje će vam olakšati život. Ostanite u toku i uživajte u svim prednostima koje Viber nudi!

