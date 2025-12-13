Slušaj vest

Njegova metoda počinje neverovatno jednostavno: svaki put pre nego što učenik uzme telefon, mora naglas da kaže zbog čega ga uzima. “Proveravam poruku”, “Tražim fajl”, “Gledam koliko je sati”, bilo šta, ali mora biti jasno izgovoreno. Ako razlog zvuči besmisleno, mozak sam aktivira “filter”. Već trećeg dana, deca su prestala da uzimaju telefone “bez veze”, samo zato što su morali da izgovore šta rade.

“Telefon ne ruši disciplinu, već dopaminski ciklus. Da biste oslobodili mozak, ne treba da sklonite ekran, već da povratite kontrolu nad svojim impulsima”, objašnjava učitelj čiji je savet postao viralan i preplavio društvene mrže.

Foto: Shutterstock

Deset sekundi koje menjaju sve

Sledeći korak u svojoj metodi nazvao je “pravilo deset sekundi”. Pre svakog otključavanja ekrana deca moraju da pogledaju u crni displej i sačekaju. Ako mogu da izdrže deset sekundi, znači da kontrolišu impuls. Ako ne mogu, kako kaže učitelj, problem nije u njima, već u njihovom nervnom sistemu koji se navikao na instant-mali udar dopamina.

Isti metod je isprobao i sa odraslima, a rezultati su bili još bolji: mnogi su tek tada shvatili koliko često automatski posežu za telefonom, a da toga nisu ni svesni.

Foto: Shutterstock

Kada je telefon predaleko da bi bio iskušenje

Petog dana uvodi se pravilo koje učenicima u početku zvuči neobično, ali brzo postane navika: telefon ne sme da se drži ni u ruci, ni na stolu, već mora da ode u zadnji džep ranca ili jakne. Studija Univerziteta u Tampereu pokazala je da samo povećanje udaljenosti od telefona za 40–60 centimetara smanjuje impuls za proveru čak za 37 odsto.

Deca su prestala da otvaraju rančeve i vade telefone svaka tri minuta jednostavno zato što im je trebalo previše vremena da dođu do njega.

Foto: Profimedia

Prekidanje najvećeg okidača - praznog hoda

Sedmog dana dolazi najstrože pravilo: telefon nije dozvoljen tokom prelaza tj. ne sme da se uzima kada se ide iz sobe u sobu, iz kuće napolje, u liftu, na stepenicama. Učitelj objašnjava da su upravo ti kratki periodi “praznog hoda” najopasniji za mozak: kada je loša navika već formirana, svaka sekunda dosade postaje poziv na ekran.

U trenutku kada se telefon isključi iz tih mikro-tranzicija, mozak ponovo počinje da “misli”, umesto da refleksno poseže za stimulacijom.

Foto: Shutterstock

Test koji je pokazao koliko brzo mozak može da se preprogramira

Desetog dana učenici su dobili jednostavan zadatak: da uporede koliko su puta otključali telefon pre početka programa i sada, nakon deset dana. Prosečan pad kretao se između 52 i 65 odsto. Grupe odraslih koje su učestvovale u istoj metodi postigle su gotovo identične rezultate.

Učitelj tvrdi da razlog nije magija ili stroga pravila, već nešto mnogo jednostavnije: “Ne borite se protiv telefona. Vi menjate mikro-odluke, a upravo se u tim mikro-odlukama krije cela nauka i cela zavisnost", tvrdi on.

