Na prvi pogled zvuči kao jednostavna tehnička stvar, ali za mnoge korisnike Instagram postaje prostor u kojem jedan sekund radoznalosti može da stvori mnogo više nego što ste planirali, od pogrešnih signala do neplaniranih objašnjenja. Instagram ne meri koliko dugo gledate nečiji story, već samo da li ste ga otvorili. Čim se ekran učita, makar na trenutak, vaše ime se automatski pojavljuje na listi gledalaca.

Nema “sigurne sekunde”, nema minimalnog vremena gledanja i nema opcije da se “sakrijete” ako ste već ušli. To znači da će vas vlasnik storija videti čak i ako ste ga otvorili: slučajno, jednim nepažljivim dodirom ekrana; samo na sekundu, pa odmah izašli; bez zvuka i bez interakcije, pre nego što se vizuelni deo uopšte učitao jer algoritam beleži otvaranje, ne gledanje.

Otkriven lažni Instagram profil Poreske uprave Srbije Foto: Shutterstock

Postoje li situacije kada se pregled ipak ne vidi?

Iako Instagram nema nikakvu “rupe” ili skrivene režime za anonimno gledanje, postoje tri scenarija u kojima vaš pregled možda neće biti registrovan. Ipak, nijedan od njih nije savršeno pouzdan.

Prva mogućnost je gledanje storija u “airplane mode” režimu. Ako ste pre toga dopustili aplikaciji da učita story u pozadini, možete ga otvoriti dok ste offline. Teoretski, pregled neće biti zabeležen. Međutim, u praksi, Instagram često naknadno pošalje informaciju o pregledu čim se telefon vrati na mrežu, pa se ova metoda više ne smatra sigurnom.

Foto: Shutterstock

Ništa nije "sigurica"

Drugi scenario su eksterni anonimni pregledači, odnosno sajtovi i aplikacije koji tvrde da omogućavaju gledanje objava bez ostavljanja traga. Oni funkcionišu samo za javne profile i često su nepredvidivi u smislu da nekada rade, nekada ne, a uvek nose rizik za privatnost, jer traže pristup sadržaju koji gledate.

Treća situacija je gledanje storija preko prikaza u direct porukama, kada vam neko prosledi nečiji story. Nekada se ovaj prikaz računa kao pregled, nekada ne. Instagram je tokom poslednjih godina više puta menjao način beleženja ovakvih pregleda, a najnovija rešenja uglavnom ih računaju kao regularne.

Foto: Shutterstock

Zašto korisnici toliko brinu oko ove funkcije?

Na prvi pogled, moglo bi se reći da je ovo samo tehnička stvar, ali u praksi društvene mreže odavno nisu samo alat, već i prostor u kojem se tumače emocije, odnosi i namere. Jedan pogled na story može da deluje kao znak pažnje, ali i kao greška koja šalje poruku koju niste planirali. Zbog toga je ovo pitanje postalo gotovo „digitalna psihologija svakodnevice“.

Ako ste otvorili story direktno na Instagramu - ne lažimo se, vidi se. Bez obzira na to da li ste ga gledali jedan sekund ili deset, algoritam je već uradio svoje. A ukoliko želite da ostanete anonimni, morate da se oslonite na trikove koji više nisu pouzdani ili na spoljne sajtove koji mogu biti rizični.

Foto: Shutterstock

Kako da sakrijete storije?

U eri u kojoj jedan dodir ekrana može neplanirano otkriti da pratite nečije objave, čini se da jedino pravilo koje uvek funkcioniše glasi: ako ne želite da se vidi, nemojte otvarati.

S druge strane, ako vam smeta što vam tuđi storiji stalno iskaču na vrhu Instagrama, možete ih sakriti tako što ćete ih jednostavno utišati (mute). Dovoljno je da otvorite story te osobe, kliknete na tri tačkice u uglu i izaberete opciju Mute, pa onda označite Mute Story. Nakon toga, njihovi storiji više se neće pojavljivati u vašem feedu, a osoba o tome neće dobiti nikakvo obaveštenje.

