Slušaj vest

U poslednje vreme, sajber kriminalci koriste sofisticirane alate za napad na Android uređaje, a jedan od najopasnijih je malverCellik. Ovaj napredni zlonamerni softver, dostupan kao Malware-as-a-Service (MaaS), omogućava napadačima da ubrizgaju malver u popularne aplikacije na Google Play Store-u, čineći ih gotovo neprepoznatljivima. Kroz ovaj način distribucije, napadači mogu lako da kompromituju aplikacije koje izgledaju potpuno legitimno, dok korisnici nisu ni svesni pretnje.

Cellik je posebno opasan jer omogućava napadačima da preuzmu potpunu kontrolu nad pogođenim uređajem bez ikakvih vidljivih znakova. S obzirom na to da malver ne menja izgled ili osnovnu funkcionalnost aplikacije, žrtve mogu dugo koristiti aplikaciju bez ikakvih sumnji. Nažalost, ovo znači da su korisnici neprestano u opasnosti, dok ne budu prekasno shvatili da su uređaji zaraženi.

Foto: Shutterstock

Napredna tehnologija u rukama napadača

Cellik je više od običnog malvera, to je sveobuhvatna špijunska platforma koja omogućava napadačima da preuzmu potpuni uvid u aktivnosti korisnika. Jedna od ključnih funkcionalnosti ovog malvera je mogućnost snimanja i strimovanja ekrana u realnom vremenu. Napadači mogu pratiti sve što korisnik radi na svom telefonu, od pregledavanja interneta do korišćenja aplikacija, bez da ostave bilo kakav trag.

Pored toga, Cellik može presretati obaveštenja iz drugih aplikacija, krasti i brisati podatke sa uređaja, kao i komunicirati sa napadačem putem šifrovanih kanala. Ova funkcionalnost omogućava napadačima da održavaju stalnu kontrolu nad uređajem, bez toga da korisnici budu svesni da su pod nadzorom. Ove sposobnosti čine Cellik izuzetno opasnim alatkom za bilo kojeg napadača.

haker Foto: Shutterstock

Lažni ekrani i krađa podataka

Jedna od najzabranjujućih karakteristika Cellik-a je njegova sposobnost da stvori lažne ekrane za prijavu. Ovaj malver može preklopiti pravi ekran aplikacije lažnim, što omogućava napadaču da ukrade korisnička imena, lozinke, pa čak i druge osetljive podatke. Bez da korisnici primete razliku, njihove lične informacije mogu završiti u rukama sajber kriminalaca, što može imati ozbiljne posledice.

Ova tehnika omogućava napadačima da obmanjuju korisnike i dođu do njihovih podataka u realnom vremenu, dok oni nesvesno unose poverljive informacije. Cellik se može koristiti za napad na širok spektar aplikacija, uključujući društvene mreže, bankarske aplikacije i druge servise koji zahtevaju prijavu. Sa ovakvim mogućnostima, napadači imaju pristup podacima koji im mogu doneti ogroman profit.

Foto: Shutterstock

Zašto je Cellik opasniji od ostalih malvera?

Ono što čini Cellik posebno opasnim je njegova direktna integracija sa Google Play Store-om. Napadači mogu pretraživati aplikacije na Play Store-u, birati one koje smatraju pogodnim za infekciju i automatski ih transformisati u zaražene verzije. Ovaj proces omogućava napadačima da lako distribuiraju malver kroz popularne aplikacije koje korisnici redovno preuzimaju, čineći detekciju malvera mnogo težom.

Google Play Protect, alat koji obično blokira zlonamerne aplikacije, nije dovoljan da spreči napade poput ovog. Cellik malver je dizajniran da zaobiđe mnoge sigurnosne mere, ostavljajući korisnike ranjivim na napade čak i kada koriste pouzdane aplikacije sa Play Store-a. Time se otvara novi front u borbi za sigurnost Android uređaja.

Foto: Shutterstock

Ključni koraci za sigurnost Android-a

Da bi se zaštitili od Cellik-a i drugih sličnih pretnji, Android korisnicima se savetuje da preduzmu nekoliko važnih koraka. Prvo, izbegavajte instalaciju APK fajlova sa sumnjivih i nepoznatih izvora. Iako Google Play Store nudi određeni nivo zaštite, vanjske stranice mogu biti leglo zaraženih aplikacija koje lako mogu kompromitovati vaš uređaj.

Takođe, obavezno proverite da li je Google Play Protect uključen i aktiviran na vašem uređaju. Ovaj sigurnosni alat može da vam pomogne u prepoznavanju i blokiranju zlonamernih aplikacija pre nego što one izazovu štetu. Konačno, obratite pažnju na dozvole koje aplikacije traže i izbegavajte davanje pristupa podacima ili funkcijama koje nisu potrebne za osnovnu funkcionalnost aplikacije.

Foto: Shutterstock

Cellik predstavlja ozbiljan izazov u svetu Android sigurnosti, a kako sajber pretnje postaju sve sofisticiranije, korisnici moraju biti oprezni i informisani. Preporučuje se da redovno proveravate sigurnosne postavke svog uređaja, preuzimate aplikacije samo sa pouzdanih izvora i uvek pratite neobično ponašanje svojih uređaja. Sigurnost na internetu nikada nije bila važnija, a sa alatima poput Cellik-a, oprez je ključ za očuvanje privatnosti i zaštite podataka.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: