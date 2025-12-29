Slušaj vest

Viber je godinama među najpouzdanijim aplikacijama za razmenu poruka zahvaljujući end-to-end enkripciji. Ipak, čak i sa snažnom zaštitom, trenutak nepažnje može dovesti do toga da radoznale oči zavire u vašu prepisku. Zato je važno znati kako zaključati Viber i sačuvati privatnost svojih razgovora.

Bezbednost vaših poruka ne zavisi samo od enkripcije, već i od toga koliko pažljivo koristite aplikaciju na različitim uređajima. Jedna od najjednostavnijih i najsigurnijih metoda jeste aktivacija PIN-a ili skrivanje razgovora, što je dostupno i na desktopu i na mobilnim verzijama.

Foto: Viber

Koristi Viber na računaru bez rizika

Viber Desktop omogućava da svoj nalog koristite direktno na računaru, bilo da je u pitanju PC, Mac ili Linux. Ovo je praktično za poslovne korisnike, ali i za sve koji žele veći ekran i bržu navigaciju. Instalacija je jednostavna, a aplikacija prati iste funkcionalnosti kao mobilna verzija.

Jedan od ključnih koraka za bezbednost na računaru jeste postavljanje PIN-a. Osmocifreni PIN pruža dodatni nivo zaštite i osigurava da niko osim vas ne može pristupiti porukama. Ovo je posebno važno ako računar koristi više osoba ili ako postoji rizik od trenutka nepažnje.

Foto: Viber

Kako aktivirati PIN na Viber Desktopu

Proces postavljanja PIN-a je jednostavan i traje samo nekoliko minuta. Prvo otvorite Viber Desktop i kliknite na profilnu sliku u gornjem levom uglu, zatim odaberite Settings i Privacy & Security. Tu ćete pronaći opciju Viber Screen Lock.

Nakon unosa željenog PIN-a, možete podesiti interval automatskog zaključavanja, od jednog minuta do jednog sata. Kada zatvorite Viber, poruke ostaju sigurne, a pristup je moguć samo unošenjem PIN-a. Ovo je jednostavan, ali efikasan način da zaštitite privatne razgovore.

1/2 Vidi galeriju Viber zaključavanje Foto: Viber

Skrivanje čatova na mobilnom uređaju

Na telefonu Viber ne koristi klasičnu opciju Screen Lock. Umesto toga, postoji funkcija Hidden Chats, koja omogućava potpuno skrivanje odabranih razgovora. Ova opcija je dostupna već duže vreme i idealna je za korisnike koji žele dodatni sloj privatnosti.

Da biste sakrili čet, jednostavno duže pritisnite razgovor i odaberite Hide Chat, zatim postavite PIN. Čet će nestati iz glavnog pregleda i može se ponovo videti samo kroz pretragu i unos PIN-a. Ovo pruža fleksibilnost u kontroli privatnosti i čuva poruke od neželjenih pogleda.

Foto: Viber

Redovno ažuriranje - ključ dugoročne sigurnosti

Bez obzira na to da li koristite Viber na telefonu ili računaru, redovno ažuriranje aplikacije je ključno za sigurnost. Viber i Viber Desktop često dobijaju nove verzije koje uključuju zakrpe i poboljšanja. Ove nadogradnje nisu samo estetske, one direktno utiču na zaštitu vaših podataka.

Pratite obaveštenja u gornjem levom uglu ekrana i instalirajte ažuriranja čim postanu dostupna. Sigurnosni standardi i funkcionalnosti se unapređuju gotovo istovremeno za sve platforme, pa ćete uvek koristiti najbezbedniju verziju aplikacije.

