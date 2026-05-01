Slušaj vest

Fabrička podešavanja često uključuju „živopisne“ ili „dinamične“ modove, sa prenaglašenim bojama i jakim kontrastom, koji su dizajnirani da izgledaju atraktivno u prodavnici, ali ne i da se koriste satima kod kuće.

Na televizorima, modovi poput Dynamic, Vivid ili Sports pojačavaju plavu boju i maksimalno osvetljenje, što može izazvati zamor očiju, glavobolju i lošiji san ako se gledaju uveče. Kod računara, naročito laptopova, fabrički hladni profili boja često čine da ekran deluje oštrije, ali u stvarnosti emituju više plave svetlosti nego što je potrebno. Telefoni dodatno komplikuju stvar jer nude opcije poput „živih boja“, „poboljšanog kontrasta“ ili „AI color enhancement“, koje menjaju prikaz u realnom vremenu bez znanja korisnika.

Foto: Shutterstock

Tamni mod nije uvek dobar izbor

Posebno se vodi polemika oko tamnog moda. Iako je popularan i deluje prijatnije za oči, stručnjaci upozoravaju da kod nekih ljudi tamni mod može da izazove veće naprezanje jer se zenice šire, što otežava čitanje sitnog teksta. Tamni mod nije štetan sam po sebi, ali nije univerzalno najbolji izbor za sve i za svaku situaciju.

Stručnjaci se slažu da je najvažnije da boje na ekranu budu što prirodnije i prilagođene okruženju u kojem se uređaj koristi. Ne postoji jedno savršeno podešavanje za sve, ali ključ je svakako u umerenosti i prirodnosti. Ekran koji ne „bode oči“, ne blješti i ne forsira boje doprinosi boljoj koncentraciji, manjem umoru i kvalitetnijem snu. Promena nekoliko osnovnih podešavanja, koje većina korisnika nikada ne dira, može značajno da unapredi svakodnevno korišćenje tehnologije i dugoročno očuva zdravlje vida.

Foto: Shutterstock

Za TV uvek birajte ova tri moda

Kod televizora, preporučuje se izbegavanje fabrički uključenih režima koji nose nazive poput „Dynamic“, „Vivid“ ili „Sports“, jer oni forsiraju maksimalno osvetljenje i prenaglašene boje. Iako takva slika deluje atraktivno na prvi pogled, dugotrajno gledanje može dovesti do zamora očiju, naročito u zatamnjenim prostorijama.

Umesto toga, režimi poput „Cinema“, „Movie“ ili „Filmmaker Mode“ pružaju topliju i realističniju sliku, sa manjim kontrastom i umerenim osvetljenjem, što je bliže načinu na koji su filmovi i serije zapravo snimani.

Foto: Shutterstock

Ne preterujte sa toplim tonovima

Kod računara i laptopova, veliki problem predstavlja previše hladna temperatura boja, koja emituje veću količinu plave svetlosti. Idealno je koristiti standardne profile boja, poput sRGB, jer oni nude uravnotežen prikaz bez veštačkog pojačavanja kontrasta.

Osvetljenje ekrana treba smanjiti tako da ne bude jače od ambijentalnog svetla u prostoriji, a u večernjim satima preporučuje se uključivanje sistema za smanjenje plave svetlosti, poput Night Light ili Night Shift funkcija. Međutim, važno je ne preterivati sa toplim tonovima, jer previše žućkast ekran može da smanji čitljivost i izazove dodatni napor očiju.

Foto: Shutterstock

Birajte umereno osvetljenje ekrana

Kada je reč o pametnim telefonima, većina proizvođača podrazumevano uključuje režime koji prilagođavaju boje sadržaju, često uz pomoć veštačke inteligencije. Takvi režimi pojačavaju zasićenost i kontrast, čineći fotografije i video zapise atraktivnijim, ali nisu idealni za višesatno korišćenje.

Za svakodnevnu upotrebu, preporučuje se izbor prirodnog ili standardnog prikaza boja, uz umereno osvetljenje ekrana. Filter plavog svetla je koristan tokom večernjih sati, ali ne bi trebalo da bude stalno uključen tokom dana, jer može da naruši percepciju boja i izazove dodatni zamor.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: