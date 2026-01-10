Slušaj vest

Kada se telefon brzo prazni pri niskim temperaturama mnogi tada pomisle da je već dotrajao, ali istina je mnogo jednostavnija i glasi da je hladnoća jedan od najvećih neprijatelja naših pametnih telefona.

Većina današnjih telefona projektovana je da normalno radi na temperaturama između 0 i 35 stepeni Celzijusa. Sve ispod nule smatra se nepovoljnim uslovima, a na temperaturama od –10 stepeni i niže, problemi postaju gotovo izvesni. Telefon tada ne mora trajno da se pokvari, ali može početi da se ponaša nepredvidivo npr. da se gasi, usporava, ne reaguje na dodir ili pogrešno prikazuje stanje baterije. Razlog za to nije elektronika u užem smislu, već hemija koja se dešava u litijum-jonskoj bateriji.

Foto: Shutterstock

Hladnoća uništava bateriju na duže staze

Na hladnoći se hemijske reakcije u bateriji znatno usporavaju. Telefon tada misli da nema dovoljno energije, iako baterija realno nije prazna. Zbog toga se uređaj često iznenada ugasi, a kada se ponovo unese u toplu prostoriju i malo zagreje, baterija se misteriozno vrati na prethodni procenat. Ipak, ponavljanje ovakvih ciklusa može dugoročno oštetiti bateriju i skratiti joj životni vek.

Još ozbiljniji problem nastaje ako se telefon ostavi napolju duže vreme, na primer u automobilu preko noći. Na ekstremnoj hladnoći, ispod –20 stepeni, može doći do trajnog oštećenja baterije, ali i kondenzacije vlage kada se telefon naglo unese u toplo okruženje. Ta vlaga može završiti tamo gde ne bi smela, racimo na kontaktima i čipovima, i izazvati kvarove koji se ne vide odmah, ali se pojave kasnije.

Foto: Profimedia

Najvažnije da telefon držite blizu tela

Zanimljivo je da hladnoća ne utiče samo na bateriju. LCD i OLED ekrani na niskim temperaturama mogu postati sporiji, pa animacije deluju tromo, a boje mogu izgledati bleđe. Kod nekih modela ekran čak može kratkotrajno „zamrznuti“ dodir, pa telefon ne reaguje kako treba. To nije znak kvara, već reakcija materijala na nisku temperaturu.

Zaštita telefona zimi ne zahteva posebnu tehnologiju, već malo pažnje i navika. Najvažnije je da telefon držite blizu tela, u unutrašnjem džepu jakne ili kaputa, gde ga greje telesna toplota. Spoljni džepovi pantalona ili torbe koje dugo stoje napolju najčešći su razlog za naglo pražnjenje baterije. Futrole, naročito one deblje ili kožne, mogu dodatno pomoći jer deluju kao izolacija i usporavaju hlađenje uređaja.

Foto: Eva Maria Corbella Márquez / Alamy / Profimedia

Nemojte puniti hladan telefon

Važno je i kako punite telefon tokom zime. Punjenje hladnog telefona, naročito ako je bio izložen minusu, može oštetiti bateriju. Idealno je sačekati da se uređaj prirodno zagreje na sobnu temperaturu pre nego što ga uključite u punjač. Brzi punjači u tom trenutku nisu najbolja ideja, jer dodatno opterećuju bateriju koja je već pod stresom.

Ako koristite telefon za navigaciju ili razgovore na otvorenom, zimi je pametno smanjiti osvetljenje ekrana i zatvoriti aplikacije koje troše mnogo energije. Što se baterija manje opterećuje, to će se sporije prazniti na hladnoći. Neki telefoni imaju i posebne režime za štednju energije koji mogu biti vrlo korisni upravo u zimskim uslovima.

Foto: Marko Karović/Kurir

Oprez u narednom periodu

Za naredne hladne i snežne dane u Srbiji, savet stručnjaka je jednostavan, ali važan: telefon ne treba tretirati kao zimski otporan uređaj. Na minusu ga koristite samo kada je neophodno, a između poziva i poruka držite ga u unutrašnjem džepu, blizu tela, gde je temperatura stabilnija. Izbegavajte da ga ostavljate u kolima ili spoljnim džepovima jakne, a kada se vratite u toplo, sačekajte da se telefon postepeno zagreje pre punjenja.

Na kraju, važno je zapamtiti da telefon nije kvarljiv „na prvi minus“, ali jeste osetljiv. Hladnoća mu ne prija, isto kao ni pregrevanje leti. Ako se prema njemu odnosimo kao prema živom organizmu koji voli umerenu temperaturu, uz malo pažnje može bez problema preživeti i najhladnije zimske dane. A sledeći put kada vam se telefon ugasi na ulici, znajte da vas nije izdao, samo mu je bilo hladno.

