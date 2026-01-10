Slušaj vest

Tehnološki portali i forumi poslednjih nedelja puni su prijava korisnika koji su se, usred snega i minusa, našli pred zaključanim vratima jer pametna brava jednostavno nije reagovala. Iako su ove brave promovisane kao sigurne i praktične zamene za klasične ključeve, hladno vreme pokazalo je da tehnologija još uvek ima ograničenja.

Problem najčešće počinje naglim padom temperature ispod nule. Većina pametnih brava koristi baterije koje su projektovane za rad u umerenim uslovima, a kada temperatura padne ispod –5 ili –10 stepeni, njihov kapacitet može naglo opasti.

Nekad neophodna zamena baterija

Korisnici prijavljuju situacije u kojima aplikacija na telefonu pokazuje da je baterija „dobra“, ali brava na vratima ne reaguje na otključavanje putem aplikacije, PIN-a ili otiska prsta. U nekim slučajevima, brava se „probudi“ tek kada se temperatura privremeno poveća ili kada se baterije zamene, iako nisu bile potpuno prazne.

Sneg i vlaga dodatno pogoršavaju situaciju. Kod brava koje se nalaze direktno na spoljnim vratima, kondenzacija i ledeni vazduh mogu uticati na senzore, tastere i mehaničke delove. Neki korisnici su prijavili da se tastatura zamrzava i ne registruje unos koda, dok kod drugih mehanizam za zaključavanje radi sporije ili se zaglavljuje. Iako proizvođači naglašavaju otpornost na vremenske uslove, u realnim zimskim scenarijima to često znači samo ograničenu zaštitu.

Ne postoji jasan sistem upozorenja za zimske uslove

Poseban problem predstavlja činjenica da mnoge pametne brave nemaju jasan sistem upozorenja za zimske uslove. Aplikacija može poslati obaveštenje da je baterija pri kraju, ali ne i da je hladnoća privremeno onemogućila normalan rad. Zbog toga korisnici često pogrešno zaključe da je problem u telefonu, internetu ili aplikaciji, dok je pravi uzrok minus napolju.

Stručnjaci upozoravaju da je ovo jedan od razloga zašto pametne brave i dalje nisu u potpunosti zamenile klasične mehaničke brave u hladnijim regionima. Proizvođači pametnih brava poslednjih meseci počeli su da priznaju problem i objavljuju preporuke za zimsko korišćenje.

Litijumske baterije otpornije na hladnoću

Savetuje se češća zamena baterija tokom zime, korišćenje litijumskih baterija otpornijih na hladnoću i postavljanje dodatnih zaštitnih kućišta koja smanjuju direktan kontakt sa snegom i vetrom. Neki noviji modeli već imaju softverske mehanizme koji ograničavaju potrošnju energije na minusu, ali to često dolazi po cenu sporijeg odziva.

Zanimljivo je da se sve više raspravlja i o bezbednosnom aspektu ovog problema. Kada pametna brava ne reaguje, korisnik se oslanja na rezervna rešenja poput fizičkog ključa ili spoljnog napajanja, ali u praksi mnogi takav ključ više i ne nose sa sobom. To otvara pitanje da li je pamet bez rezerve zaista pametna, posebno u zimskim uslovima kada tehnologija može zakazati bez upozorenja.

Menjajte baterije ranije nego inače

Hladnoća može privremeno da obori kapacitet baterije čak i kada aplikacija pokazuje da je sve u redu, zato je pametno da u zimskim mesecima menjate baterije ranije nego inače i da birate litijumske baterije koje bolje podnose minus.

Bravu ne treba ostavljati potpuno izloženu snegu i vetru, jer čak i tanka zaštitna maska ili nadstrešnica mogu napraviti veliku razliku u radu senzora i mehanizma. I što je možda najvažnije, fizički ključ ili rezervni način otključavanja ne treba potpuno izbaciti iz navike, jer tehnologija na minusu ume da zakaže bez upozorenja, a zima retko ima razumevanja za pametne greške.

