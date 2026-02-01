Slušaj vest

AirPods, Galaxy Buds, Jabra i ostali popularni modeli odlično funkcionišu u toplim uslovima, ali čim temperature padnu ispod nule što se prognozira za narednih nekoliko dana, počinju da pokazuju slabosti koje mnogi korisnici ne očekuju.

Glavni problem je, naravno, baterija. Bežične slušalice koriste male litijum-jonske baterije koje su izuzetno osetljive na hladnoću. Na temperaturama ispod –5 stepeni, kapacitet baterije može da padne i do 50 odsto, pa slušalice koje su bile potpuno napunjene mogu da izdrže samo pola vremena korišćenja. Često se dešava i da se uređaji naglo ugase dok se koriste napolju, a zatim se vrate u život kada se unesu u toplu prostoriju. Ovaj efekat nije kvar, ali višestruko izlaganje hladnoći može trajno da smanji životni vek baterije.

Foto: Shutterstock

Hladoća menja zvuk

Hladnoća pored toga utiče i na elektroniku i zvuk. Membrane zvučnika postaju krute, pa bas deluje slabije, a visoki tonovi mogu biti oštriji ili neprirodni. Softver koji kontroliše dodirne površine slušalica ponekad prestaje da registruje komande, pa se reprodukcija muzike ne može pauzirati ili promeniti. U kombinaciji sa vetrom i vlagom, koji dodatno opterećuju uređaj, upotreba bežičnih slušalica tokom zime može postati prava mala noćna mora za korisnike.

Korisnici su poslednjih meseci prijavljivali na forumima i društvenim mrežama kako im se slušalice gase dok šetaju po snegu, dok voze bicikl ili čekaju autobus na minusu. Problem je toliko čest da proizvođači sada u uputstvima jasno napominju da držite slušalice blizu tela kada ste napolju, izbegavate dugotrajno korišćenje u ekstremnoj hladnoći i sačekate da se uređaj zagreje pre punjenja. Posebno je važno da ne koristite brzo punjenje odmah nakon što su slušalice bile izložene minusu, jer to dodatno opterećuje već osetljive baterije.

Foto: Shutterstock

Pesme se menjaju same od sebe

Jedan od najčešćih prigovora je i nestabilna Bluetooth veza tj. situacija kada slušalice počinju da „seckaju“, gube signal ili se same isključuju, naročito dok je telefon u unutrašnjem džepu, a slušalice izložene hladnom vazduhu. Hladnoća utiče i na dodirne komande, pa korisnici primećuju da tapkanje ne reaguje ili da slušalice pogrešno registruju komande, menjajući pesme ili jačinu zvuka bez namere.

Posebno se pominje i fizička nelagodnost. Materijali od kojih su slušalice napravljene na minusu postaju tvrđi i hladniji, pa nošenje postaje neprijatno, a kod nekih modela i bolno za uši posle dužeg vremena. Silikonski nastavci gube elastičnost i lošije naležu, što dodatno pogoršava kvalitet zvuka i izolaciju. Korisnici se takođe žale da se slušalice po povratku u toplo često orošavaju, što izaziva strah od vlage i potencijalnog kvara, naročito ako se odmah vrate u futrolu i stave na punjenje.

Foto: printscreen YT

Nekad je pauza neophodna

Još jedan čest problem je kašnjenje zvuka. Na hladnoći, elektronika sporije reaguje, pa dolazi do primetnog nesklada između slike i zvuka prilikom gledanja videa ili razgovora. Kod telefonskih poziva, korisnici prijavljuju slabiji mikrofon i prigušen glas, jer hladan vazduh utiče na rad mikrofona i algoritme za poništavanje buke.

Zato je za naredne hladne dane savet stručnjaka i iskusnih korisnika da bežične slušalice ne izlažete niskim temperaturama duže nego što je potrebno. Kada niste u pokretu ili ne slušate aktivno muziku, držite ih u futroli i u unutrašnjem džepu jakne, blizu tela, gde je temperatura stabilnija. Ako primetite da se zvuk prekida ili da komande ne reaguju, to je znak da su slušalice previše ohlađene, te je kratka pauza u toplom prostoru često dovoljna da se normalan rad vrati.

