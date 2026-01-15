Slušaj vest

Većina korisnika pametnih telefona ne obraća pažnju na jednu skrivenu opciju koja može biti ulazna vrata za hakere. Nedavno su francuska i britanska agencija za sajber bezbednost, slično kao američke vlasti, upozorile korisnike iPhone-a i Android-a da isključe ovu zastarelu funkciju, i to odmah.

Ovo nije samo teorijsko upozorenje. Stručnjaci za sajber bezbednost tvrde da i najmanje naizgled bezopasne opcije na telefonu mogu biti zloupotrebljene, ugrožavajući privatne podatke, naloge i čak finansijske informacije bez vašeg znanja.

Foto: Shutterstock

Zastarela tehnologija i dalje stvara problem

Glavni krivac je MMS, ili Multimedia Messaging Service, nadogradnja SMS-a iz 2002. godine. Iako je odavno proglašen “mrtvim” i zastarelim, MMS i dalje postoji na skoro svim telefonima. Analitičari već godinama ističu da je ova tehnologija zastarela, nesigurna i suvišna u svetu modernih aplikacija za dopisivanje.

Međutim, MMS opstaje. Njegova zastarela arhitektura i nedostatak savremenih sigurnosnih mehanizama čini ga idealnom metom za sajber kriminalce. Za razliku od modernih aplikacija, MMS može automatski primiti poruke koje kriju maliciozni sadržaj, čime se korisnici izlažu riziku.

Foto: Shutterstock

Kako isključiti MMS na vašem uređaju

Ako imate iPhone, jednostavno idite na Podešavanja, Aplikacije, Poruke, MMS Messaging i isključite opciju. Android korisnici će zavisiti od aplikacije koju koriste za SMS. Na primer, u Google Messages, tapnite na ikonu profila, zatim Podešavanja poruka, Napredno, i isključite “Auto-download MMS”.

Ova akcija sprečava telefon da automatski obradi dolazne MMS poruke, efikasno blokirajući potencijalne napade pre nego što mogu da izazovu štetu. Jednostavan korak, ali sa velikim efektom na bezbednost.

Foto: Shutterstock

Kako ovo menja vaše dopisivanje

Isključivanje MMS-a može uticati na duge poruke, grupne razgovore i poruke sa medijskim prilozima, posebno ako i dalje koristite SMS za svakodnevnu komunikaciju. Ali moderni sistemi poput RCS-a (Android podrazumevano), iMessage-a, WhatsApp-a, Telegram-a i Facebook Messengera nisu pogođeni ovom promenom.

Za većinu korisnika, mala promena u načinu slanja poruka je zanemarljiva u poređenju sa zaštitom koju dobija njihov telefon. Savremene aplikacije nude snažne zaštite protiv prevara i hakovanja, dok MMS postaje rizičan i nepotreban.

Foto: Shutterstock

Rastuća pretnja od MMS napada

Statistika jasno pokazuje zašto je ovo važno. Prema sajber firmi Proofpoint, neželjene MMS poruke su eksplodirale, od manje od 1% u januaru 2023. do preko 21% u oktobru 2024, sa porastom od 429% samo od januara 2024.

Ove poruke su opasne jer koriste slike i grafike da zavare korisnike, navodeći ih da otkriju poverljive informacije ili upadnu u druge prevare. Dok obični SMS i MMS deluju bezopasno, njihov pad u popularnosti čini ih lakom metom za napadače koji ciljaju ranjiv, zaboravljen kanal.

