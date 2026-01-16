Slušaj vest

6. januara, oko 6:30 ujutro, mnogi korisnici Instagrama širom Balkana probudili su se sa alarmantnim mejlom, zahtevom za resetovanje lozinke na svojim Instagram nalozima. Na prvi pogled, mejl je delovao potpuno legitimno zvaničan, jasan i dobro formatiran. Brza provera je pokazala da je mejl zaista stigao od Instagram podrške, ali postojala je velika greška: nijedan od korisnika nije tražio resetovanje lozinke. Kada smo istražili dalje, otkrili smo da je veliki broj drugih korisnika takođe primio identičan mejl, i to gotovo u isto vreme.

Danas, 10 dana kasnije, jasno je da se radilo o koordinisanom napadu, pokušaju preuzimanja više Instagram naloga odjednom. U početku nismo bili sigurni da li je ovo globalni problem ili samo regionalni, ali ubrzo su se i korisnici iz Hrvatske i drugih zemalja Balkana javili sa sličnim iskustvima. Bilo je očigledno da se nešto ozbiljno dešava, i da je ovaj napad usmeren na Instagram naloge u regionu.

Otkriven lažni Instagram profil Poreske uprave Srbije Foto: Shutterstock

Da li je u toku sajber napad?

Ne morate biti stručnjak za tehnologiju da biste primetili da se dešava nešto neobično. Tajming i obim ovih mejlova ukazuju na to da je reč o kolektivnom, organizovanom pokušaju da se kompromituju Instagram nalozi. Iako nije bilo sigurno da li je ovo deo globalnog plana ili je specifično za region, bilo je očigledno da je Balkan bio cilj.

Zabrinjavajući trend sve većeg broja sajber napada u Srbiji i okolnim zemljama nije slučajan. Ovo je znak da i interne i eksterne pretnje sve više rastu. Ovaj poslednji pokušaj hakovanja je samo jedan od mnogih, pokazuje kako hakeri koriste slabe bezbednosne mere da dođu do naših naloga. Sada se postavlja pitanje: kako se zaštititi od ovakvih napada koji postaju sve učestaliji i sofisticiraniji?

Foto: Shutterstock

Kako 2FA može spasiti vaš nalog

Iako situacija zvuči alarmantno, postoji svetla tačka, zaštita vašeg naloga je lakša nego što mislite. Prvi korak u zaštiti je dvofaktorska autentifikacija (2FA). Ovaj jednostavan sigurnosni mehanizam jedan je od najefikasnijih načina da sprečite neovlašćen pristup vašem Instagram nalogu.

Kada uključite 2FA, svaki pokušaj promene lozinke ili prijavljivanja sa nepoznatog uređaja biće praćen zahtevom za dodatnu potvrdu. Ovo može biti SMS kod ili potvrda putem email-a. Čak i ako neko uspe da ukrade vašu lozinku, neće moći da pristupi vašem nalogu bez ove dodatne verifikacije. Ovaj dodatni sloj zaštite čini puno težim za hakere da uspeju, posebno u situaciji kao što je ova, kada je ciljano napadnuto mnogo naloga.

Foto: Shutterstock

Kako proveriti uređaje na Instagram nalogu

Ako ste dobili sumnjiv mejl ili sumnjate da je vaš nalog hakovan, važno je da proverite sa kojih uređaja je vaš Instagram nalog bio prijavljen. Ovo možete lako da uradite preko Meta Accounts Center-a, gde možete pregledati spisak uređaja sa kojih je vaš nalog nedavno pristupan.

Evo kako možete da proverite uređaje:

Posetite svoj Instagram profil, (preporučljivo na računaru).

Kliknite na ikonu podešavanja i izaberite Settings and Privacy.

U novom meniju, kliknite na Meta Accounts Center.

Izaberite nalog koji bi mogao biti ugrožen, a zatim kliknite na Password and Security.

Potražite sekciju pod nazivom Where you’re logged in, i videćete listu uređaja i lokacija sa kojih je vaš nalog pristupan.

Mi smo otkrili da je naš nalog bio prijavljen na 35 različitih uređaja, to je uglavnom zbog čestih testiranja različitih telefona i računara. Međutim, kod većine korisnika ovaj broj će biti daleko manji. Važno je da pažljivo proverite svaki uređaj, proverite gradove i datume logovanja. Ako primetite nešto sumnjivo, odmah uklonite uređaj klikom na "Log Out".

Foto: Shutterstock

Kako ojačati privatnost vašeg naloga

Provera privatnosti na Instagramu možda izgleda kao dosadan zadatak, ali to je jedan od najvažnijih koraka u zaštiti vašeg naloga. Što pre budete proaktivni, sigurniji će vam biti nalog od budućih napada. Počnite tako što ćete pregledati sve uređaje povezane sa vašim Instagram nalogom i izlogovati se sa onih koji vam nisu poznati.

Takođe, uverite se da koristite jake, jedinstvene lozinke za svaki vaš nalog. Nikada nemojte koristiti istu lozinku na više platformi. Ako hakeri dođu do jednog vašeg naloga, lako mogu da kompromituju i sve druge naloge. Ovo je posebno važno ako koristite istu lozinku za Instagram, Facebook, e-mail i druge servise. Ojačavanje lozinki i redovno pregledanje sigurnosnih postavki značajno smanjuje rizik od napada.

Foto: Shutterstock

Važnost opreza u digitalnom dobu

Ovaj poslednji talas hakovanja Instagram naloga predstavlja ozbiljno upozorenje da je sajber sigurnost važnija nego ikad. Svaki Instagram nalog, bez obzira na to koliko "nevažan" delovao, može biti meta napada. Kako sve više zavisimo od društvenih mreža i online platformi za lične i profesionalne interakcije, zaštita naših digitalnih identiteta treba da bude prioritet.

Nije reč samo o zaštiti vašeg Instagram naloga, radi se o zaštiti vašeg celokupnog digitalnog prisustva. Hakeri stalno usavršavaju svoje taktike, pa je ključno da ostanemo oprezni. Aktiviranjem dvofaktorske autentifikacije, redovnim ažuriranjem lozinki i praćenjem aktivnosti na vašem nalogu, možete osigurati da vaš digitalni život bude zaštićen.

