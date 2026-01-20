Slušaj vest

Google je lider u uvođenju sigurnosnih inovacija, od naprednih identifikacionih funkcija na Androidu 15 do automatskih ažuriranja Chrome pregledača. Međutim, problemi sa oporavkom Gmail naloga mogu biti frustrirajuće komplikovani, posebno za korisnike koji su uneli broj telefona, ali ga Google ne prihvata kada je najpotrebnije. Evo šta treba da znate o ovoj funkciji i kako da rešite eventualne probleme.

Foto: Shutterstock

Zašto uopšte Gmail traži vaš broj telefona?

Vaš Google nalog je ključ za pristup Gmail-u i ostalim uslugama. Hakerima je to dragocena meta, što čini dodatne sigurnosne korake neophodnim. Unos broja telefona omogućava:

Slanje koda za pristup nalogu ako ste zaključani.

Blokiranje neovlašćenog pristupa vašem nalogu.

Potvrdu vlasništva nad nalogom.

Obaveštavanje o sumnjivim aktivnostima.

Foto: Shutterstock

Google preporučuje korišćenje primarnog broja telefona koji može primati SMS poruke, koji koristite samo vi i koji vam je uvek pri ruci.

Kako dodati broj telefona u Gmail nalog? Otvorite svoj Google nalog i idite na podešavanja ličnih podataka. Pronađite opciju “Kontakt informacije” i izaberite “Telefon.” Kliknite na “Postavi” i unesite broj koji želite da koristite za oporavak i verifikaciju.

Neki korisnici su naišli na problem kada njihov broj nije prihvaćen za verifikaciju, često zbog sumnjivih aktivnosti ili ograničenja broja naloga povezanih sa jednim telefonskim brojem.

Foto: Shutterstock

Prema Google podršci, rešenje je korišćenje drugog broja. “Možete upotrebiti broj telefona člana porodice ili prijatelja,” navodi Google. Međutim, ovo može biti nepraktično i izazvati dodatne frustracije.

Šta raditi ako naiđete na problem? Proverite uneti broj: uverite se da je broj ispravan i u formatu koji Google prihvata. Probajte drugi broj: ako je moguće, koristite broj drugog operatera ili osobe kojoj verujete. Kontaktirajte Google podršku: korisnici Google One servisa mogu dobiti prioritetnu podršku putem ćaskanja, telefonskog poziva ili emaila.

Google, Gmail Foto: Shutterstock

Google trenutno razvija nove opcije koje bi mogle olakšati korisnicima rešavanje problema sa verifikacijom i pristupom podršci.

Dodavanje telefonskog broja u Gmail nalog povećava sigurnost, ali može izazvati probleme ako funkcioniše nepravilno. Ako naiđete na poteškoće, pokušajte navedene savete i pratite Google-ova najnovija ažuriranja. Budite strpljivi, jer poboljšanja u korisničkoj podršci i verifikaciji stižu uskoro.