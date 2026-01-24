Slušaj vest

Jednim dodirom ekrana, kosa može da postane kraća, duža, plava, crvena, kovrdžava ili savršeno ravna, bez ikakvog rizika da stvarno posečete pramen ili obojite kosu u neočekivanu nijansu. Za mnoge, to je početak eksperimenta: igrate se, isprobavate, snimate selfije i delite sa prijateljima.

Sve izgleda tako bezazleno, pa čak i zabavno. Ali upravo u toj prividnoj bezopasnosti krije se problem koji sve češće dolazi u prve redove beauty rubrika i društvenih mreža u vidu razočaranja u stvarnom svetu.

Korisnice se često pokaju kad je već kasno

U poslednjih nekoliko godina, u frizerskim salonima širom sveta počeli su da primećuju neobičan trend da im klijentkinje ulaze sa jasno definisanim zahtevom, uz fotografiju sa ekrana mobilnog telefona. „Želim baš ovako“, kažu, pokazujući savršenu digitalnu verziju sebe.

I dok stilista pokušava da prenese viziju iz pixela u stvarnost, dešava se ono što je uvek neočekivano, u prevodu kosa na ekranu i kosa u ogledalu retko kad su isti svet. Neko se šiša prekratko, neko previše eksperimentalno, a boja koja je na aplikaciji izgledala savršeno u svetlu ekrana, u prirodnoj svetlosti postaje nešto sasvim drugo. Rezultat često izaziva šok, razočaranje, pa i suze pred ogledalom.

Dve realnosti Stručnjaci kažu da beauty aplikacije za frizuru nisu same po sebi loše jer one su alat, zabavan način da se eksperimentiše bez posledica. Problem nastaje kada digitalna idealizacija preuzme kontrolu nad realnim očekivanjima. Na ekranu, kosa ima savršen volumen, pokret i sjaj, a svetlo je podešeno tako da svaki pramen izgleda kao iz reklame. U stvarnosti, kosa ima svoju težinu, teksturu, način na koji pada i reaguje na različite proizvode i vremenske uslove. Kada očekivanja postanu nerealna, razlika između ekrana i stvarnosti može biti brutalna. Sociolozi dodaju da je fenomen deo šire kulture instant zadovoljstva i perfekcije.

„Ljudi danas žele da vide finalni proizvod pre nego što ulože trud“, objašnjava jedan stručnjak za ponašanje i dodaje da aplikacije za frizuru nude upravo to, trenutnu vizualizaciju koja, nažalost, ne poštuje fiziku stvarnog sveta. Tako se dešava da trendovi koji bi u realnosti zahtevali pažljivo planiranje, konsultacije sa frizerom i postepene promene, sada dolaze u obliku digitalnog eksperimenta koji naglo postaje stvarnost.

Ne donosite odluke na prečac

Pored razočarenja u ogledalu, aplikacije za promenu frizura nose i niz manje očiglednih, ali dugoročnijih opasnosti koje se često previđaju. Jedna od njih je iskrivljena slika o sopstvenom izgledu. Kada se neko navikne da stalno gleda svoju „ulepšanu“ verziju na ekranu, realno lice i kosa mogu početi da deluju pogrešno, nedovoljno dobro ili „nedovršeno“. To stvara tihi pritisak da se stalno menjaš, popravljaš i prilagođavaš, iako problem ne postoji u stvarnosti, već samo u poređenju sa digitalnom iluzijom.

Tu je i impulsivno donošenje odluka. Aplikacije brišu vreme za razmišljanje. Nekada je promena frizure zahtevala dane premišljanja, razgovore sa prijateljima i frizerom. Danas jedan dobar filter i nekoliko lajkova mogu biti dovoljan okidač za drastičan rez koji u realnosti ne odgovara obliku lica, kvalitetu kose ili načinu života osobe.

Koristite aplikacije koje imaju jasnu politiku privatnosti

Na kraju, tu je i tehnička opasnost jer mnoge aplikacije koriste fotografije lica koje se čuvaju, obrađuju ili čak koriste za treniranje algoritama, često bez jasnog znanja korisnika gde ti podaci završavaju. Tako jedan bezazleni selfie za novu frizuru može da postane deo nečije digitalne baze zauvek. Stoga je važno da koristite aplikacije koje imaju jasnu politiku privatnosti, izbegavajte one koje traže nepotrebne dozvole i ne ostavljajte svoje fotografije u aplikaciji duže nego što je potrebno. Ako postoji opcija brisanja slike sa servera, iskoristite je.

Ipak, najvažniji savet za zaštitu je jednostavan, ali često zanemaren i glasi da nikada ne donosite konačnu odluku o izgledu samo na osnovu aplikacije. Digitalna frizura treba da bude inspiracija, a ne obećanje, dakle ako vam se nešto dopada na ekranu, pustite da prođe nekoliko dana pre nego što zakažete šišanje ili farbanje.

