Kada je Apple predstavio iPhone 17 Pro u "kozmatičnoj narandžastoj", novi model odmah je postao hit. Ova upečatljiva boja privukla je veliku pažnju korisnika, a mnogi su bili oduševljeni što će posedovati uređaj u tako jedinstvenoj nijansi. Međutim, ubrzo su se pojavili prvi problemi - korisnici su počeli prijavljivati da su njihovi telefoni promenili boju u nepoželjnu ružičastu. Ove tvrdnje brzo su se proširile na društvenim mrežama, izazivajući zabrinutost. Da li je reč o fabričkom problemu ili pogrešnom održavanju?

Apple se nije odmah oglasio, ali su se na zvaničnoj stranici pojavile jasne smernice: iPhone se ne sme čistiti sredstvima koja sadrže varikinu ili hidrogen peroksid, niti ga treba potapati u tečnosti. To je izazvalo dodatne sumnje, jer su mnogi verovali da upravo ova sredstva izazivaju promene boje.

Foto: Printscreen/Apple

Šta zaista izaziva promenu boje?

Kako bi se razjasnila situacija, odlučeno je sprovesti temeljno testiranje. U naredna tri meseca, uređaj je redovno izložen agresivnim sredstvima za čišćenje, uključujući koncentrovanu varikinu, koja je bila direktno nanešena na površinu telefona. Sredstvo je ostajalo na uređaju i do sat vremena pre nego što je bilo obrisano, kako bi se simulirali mogući stvarni uslovi.

Nakon tri meseca testiranja, rezultat je bio potpuno neočekivan. Iako su sredstva za čišćenje bila primenjivana svakodnevno, boja iPhone-a 17 Pro nije se značajno promenila. Razlika je bila toliko minimalna da je gotovo bilo nemoguće uočiti promenu golim okom. Čak i pod različitim uslovima osvetljenja, promena boje bila je toliko suptilna da se mogla smatrati subjektivnim utiskom.

Foto: Shutterstock

iPhone 17 Pro ipak nije toliko osetljiv

Testiranje je jasno pokazalo da iPhone 17 Pro nije toliko osetljiv na agresivna sredstva za čišćenje koliko su mnogi pretpostavljali. Iako Apple i dalje preporučuje oprez, nije potrebno paničiti ako uređaj povremeno dođe u kontakt sa kućnim sredstvima. Ako telefon slučajno bude izložen varikini ili nekom sličnom sredstvu, nije verovatno da će doći do drastične promene boje.

Naravno, i dalje se preporučuje da korisnici prate smernice proizvođača i ne koriste sredstva koja bi mogla oštetiti površinu uređaja. Međutim, test je pokazao da iPhone može podneti povremeno čišćenje bez značajnih posledica, što bi moglo smiriti sve koji su se brinuli o dugoročnim oštećenjima.

Foto: Printscreen/Apple

Mali kontakt sa sredstvom nije problem

S obzirom na rezultate testiranja, jasno je da iPhone 17 Pro nije toliko osetljiv na kućna sredstva za čišćenje. Iako je uvek najbolje slediti preporuke Apple-a, u stvarnim uslovima uređaj neće doživeti drastične promene boje ako slučajno dođe u kontakt sa malom količinom sredstva. Razlike su, u najboljem slučaju, toliko male da se mogu smatrati gotovo zanemarljivima.

Korisnici ne treba da brinu svaki put kada njihov telefon dođe u kontakt sa tkaninom koja je malo natopljena sredstvom za čišćenje. U suštini, iPhone 17 Pro pokazao se kao uređaj koji podnosi takve uslove, a da ne dođe do vidljivih oštećenja.

Foto: Shutterstock

iPhone 17 Pro izdržava agresivno čišćenje

Test je pokazao da, iako Apple daje jasne smernice, iPhone 17 Pro nije osetljiv kao što su mnogi pretpostavljali. Uz pažljivo održavanje, korisnici mogu slobodno čistiti svoj uređaj bez straha od velikih promena boje. Iako nije preporučljivo često koristiti agresivne hemikalije, povremeni kontakt sa kućnim sredstvima za čišćenje neće izazvati ozbiljne posledice.

Dakle, iPhone 17 Pro nije toliko osetljiv na sredstva za čišćenje koliko se mislilo. Uz pravilnu brigu i praćenje osnovnih smernica, korisnici mogu zadržati svoj uređaj u odličnom stanju bez potrebe za previše brigom.

