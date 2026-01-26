Slušaj vest

TikTok je 25. januara doživeo veliki prekid u Sjedinjenim Američkim Državama, što je prouzrokovalo šire probleme za milione korisnika. Prema podacima DownDetector-a, više od 36.000 prijava je zabeleženo tokom vrhunca kvara. Korisnici su izveštavali da nisu mogli da učitaju video sadržaj, dok su neki imali problema sa osvežavanjem feed-a, dok su drugi dobijali ponavljajuće greške pri pretraživanju sadržaja.

Prekid je zahvatio korisnike u nekoliko velikih gradova, uključujući Dalas, Hjuston, Atlantu i Čikago. Kako je dan odmicao, broj prijava je naglo opao, što je ukazivalo na to da TikTok postepeno obnavlja svoju uslugu. Do 26. januara, problem je uglavnom bio rešen, ali su neki manji problemi i dalje postojali.

Foto: Shutterstock

Reakcije na društvenim mrežama

Kada je vest o prekidu TikTok-a počela da se širi, korisnici su brzo počeli da se žale na društvenim mrežama. Memi, šale i humoristički postovi preplavili su platforme kao što su X (bivši Twitter) i Reddit. Mnogi korisnici su se šaleći izražavali o tome kako su morali da budu produktivni dok nisu imali pristup aplikaciji, dok su drugi delili pokušaje da reše problem, kao što su restartovanje aplikacije i uređaja.

Jedan korisnik je napisao: „Ponovo sam restartovao TikTok, telefon, ažurirao ga, isključio WiFi i NIŠTA. #tiktokdown“. Drugi je postavio: „Proveravam Twitter da vidim da li je i kod drugih TikTok prestao da radi nasumično dok je trajao doom scrolling.“

TikTok najavljuje novi sporazum u SAD-u

Dok su korisnici još uvek imali problema sa prekidom, TikTok je najavio novi sporazum koji će obezbediti njegov rad u Sjedinjenim Državama. Platforma je otkrila da će njome sada upravljati većinski američki odbor putem nove entiteta pod nazivom TikTok USDS Joint Venture LLC. ByteDance, kineska matična kompanija TikTok-a, zadržava 19,9% vlasništva, ali će svakodnevne operacije voditi američki izvršni menadžeri.

Novi aranžman takođe uključuje značajnu promenu u načinu upravljanja podacima korisnika. Oracle, američka tehnološka kompanija, dobila je prava na TikTok-ov algoritam za preporuke, koji pokreće popularni For You feed. Prema ovom sporazumu, podaci TikTok korisnika biće smešteni u Oracle-ov sigurni oblak u SAD-u, što će smanjiti zabrinutost u vezi sa privatnošću i bezbednošću podataka.

Foto: Shutterstock

Rast zabrinutosti zbog političkog uticaja

Iako sporazum ima pozitivan uticaj na budućnost TikTok-a u SAD-u, postoje rastuće zabrinutosti zbog političkog uticaja i transparentnosti. Neki demokratski političari, uključujući senatore Rona Vajdena i Eda Markija, izrazili su zabrinutost da bi ulogu investitora povezanih sa Donaldom Trampom mogla dovesti do pristrasnog moderiranja sadržaja ili uticaja na to šta se deli na platformi.

Senator Vajden je upozorio da Amerikanci neće biti bolje zaštićeni ako TikTok završi u rukama „Trampovih savetnika, podržanih stranim finansiranjem“. U međuvremenu, senator Marki pozvao je na dalje istraživanje sporazuma, ističući nedostatak transparentnosti u vezi sa detaljima i mogućim sukobima interesa.

Foto: Shutterstock

Šta će se promeniti za korisnike TikTok-a u SAD-u?

Iako je TikTok uverio korisnike da neće morati da preuzimaju novu aplikaciju, postoje pitanja o tome šta će se promeniti u korisničkom iskustvu. Stručnjaci sugerišu da bi algoritam aplikacije mogao biti prilagođen na osnovu podataka korisnika u SAD-u, što bi moglo dovesti do suptilnih promena u sadržaju koji se pojavljuje u feed-u korisnika. Ove promene će biti postepene, ali neki korisnici mogu primetiti manje personalizovan sadržaj u kratkom roku.

Međutim, većina osnovnih funkcija TikTok-a, poput kratkih video snimaka i influencer kulture, verovatno neće biti pogođena. Stručnjaci za društvene mreže saglasni su da je algoritam TikTok-a jedan od njegovih najjačih aduta, te je firma verovatno fokusirana na održavanje istog korisničkog iskustva, dok pravovremeno implementira potrebna prilagođavanja kako bi se uskladila sa propisima u SAD-u.

Foto: Shutterstock

Hoće li globalni sadržaj na TikTok-u biti pogođen?

Jedno od značajnih pitanja u vezi sa novim sporazumom je da li će korisnici iz SAD-a i dalje imati pristup globalnom sadržaju. S obzirom na to da Oracle sada upravlja algoritmom za TikTok u SAD-u, postoji zabrinutost da bi algoritam mogao dati prednost domaćem sadržaju u odnosu na međunarodne video snimke. Iako TikTok uverava korisnike da će platforma i dalje imati globalni doseg, balans između lokalnog i globalnog sadržaja mogao bi se promeniti tokom vremena.

Stručnjaci su primetili da bi ova promena mogla uticati na način rangiranja i moderiranja video sadržaja. Međutim, u saopštenju TikTok-a naglašeno je da će platforma i dalje podržavati globalne kreatore i firme, a korisnici iz SAD-a će i dalje moći da otkrivaju međunarodni sadržaj. Ipak, ostaje da se vidi kako će promene u algoritmu uticati na korisničko iskustvo na duži rok.

Foto: Shutterstock

Promene u TikTok-ovim uslovima korišćenja

Kao deo sporazuma, TikTok je ažurirao svoje uslove korišćenja za korisnike iz SAD-a. Jedna od značajnih promena je da deca mlađa od 13 godina više neće moći da koriste TikTok izvan posebne verzije aplikacije pod nazivom „Under 13 Experience“, koja je prilagođena za decu. Ažuriranje takođe uključuje klauzulu o potencijalnim rizicima vezanim za generativnu veštačku inteligenciju, koju TikTok koristi za unapređenje preporuka sadržaja.

Korisnici koji nastave da koriste TikTok nakon 22. januara moraju da prihvate nove uslove, koji takođe naglašavaju da novi američki entitet TikTok USDS Joint Venture LLC ne podržava niti odražava sadržaj koji se deli na platformi. Ova ažuriranja imaju za cilj da razjasne korisničke ugovore i osiguraju usklađenost sa novim propisima.

Foto: Shutterstock

Budućnost drugih ByteDance aplikacija u SAD-u

TikTok nije jedina aplikacija u vlasništvu ByteDance-a koja je bila podložna preispitivanju u SAD-u. Druge popularne platforme, kao što su CapCut i Lemon8, takođe su bile pogođene nesigurnostima u vezi sa mogućim zabranama TikTok-a. Međutim, sa novim sporazumom, čini se da će ove aplikacije nastaviti da funkcionišu u SAD-u.

TikTok je potvrdio da će zaštite pružene novim zajedničkim ulagačima biti proširene na CapCut, Lemon8 i druge ByteDance aplikacije. Ovaj sporazum osigurava da korisnici ovih platformi neće biti pogođeni, čak iako se pravni i politički pejzaž u vezi sa TikTok-om i dalje razvija.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: