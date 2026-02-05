Da li ti dosade ponovljeni trendovi?

Instagram Reels je popularna funkcija koja nudi kratke video klipove o fitnesu, zabavi, obrazovanju i drugim temama. Ipak, ponekad feed postane prepun nerelevantnog ili ponovljenog sadržaja. Ako vas nervira što stalno vidite iste video klipove, Meta sada omogućava da resetujete preporuke za Reels.

Resetovanje Reels feed-a pomaže da dobijete svež sadržaj i da preporuke bolje odgovaraju vašim aktuelnim interesovanjima. Ova jednostavna funkcija briše zastarele trendove i video klipove koji vam više ne odgovaraju. Evo kako da osvežite svoj feed.

Foto: Shutterstock

Kako funkcioniše Instagram algoritam

Instagram algoritam prilagođava feed na osnovu vaših interakcija: video klipova koje gledate, lajkujete ili komentarišete. Što više komunicirate sa određenim sadržajem, to će algoritam više prikazivati slične video klipove. Iako ovo obično čini sadržaj relevantnim, slučajne interakcije mogu izazvati neželjene preporuke.

Ako primetite nerelevantan ili ponovljen sadržaj, resetovanje može očistiti feed i vratiti svežinu vašim Reels video klipovima.

Foto: Shutterstock

Zašto bi trebalo da resetujete svoj Reels feed

Vaša interesovanja se menjaju, a algoritam ponekad ne prati te promene. Ako vaš feed više ne odražava vaše aktuelne preferencije ili sadrži uznemirujući sadržaj, resetovanje je najlakši način da vratite kontrolu. Ovo vam omogućava “novi početak” bez zastarelih ili dosadnih preporuka.

Ako Instagram stalno prikazuje iste video klipove ili ako ste “prerasli” određene trendove, resetovanje može biti idealno rešenje.

Foto: Shutterstock

Kako resetovati svoj Reels feed korak po korak

Resetovanje Reels feed-a je brzo i jednostavno. Evo kako:

Otvorite Instagram aplikaciju i idite na svoj profil.

Tapnite na ikonu sa tri linije u gornjem desnom uglu.

Izaberite Postavke sadržaja.

Tapnite na Resetuj predloženi sadržaj.

Potvrdite izbor klikom na Resetuj predloženi sadržaj.

Nakon potvrde, Instagram će početi da prikazuje novi sadržaj prema vašim ažuriranim interesovanjima. Imajte na umu da je resetovanje trajno i ne može se poništiti.

Foto: Shutterstock

Šta se dešava nakon resetovanja feed-a?

Nakon resetovanja, Instagram će prilagođavati preporuke na osnovu vaših novih aktivnosti. U početku ćete verovatno videti širi spektar sadržaja. Vremenom će algoritam bolje prepoznati vaše aktuelne interesovanja i prikazivati relevantnije video klipove.

Resetovanje feed-a je jednostavan način da osvežite svoj Instagram i ponovo uživate u sadržaju.

Foto: Shutterstock

Da li je resetovanje pravo za vas?

Ako vam je Instagram feed postao dosadan, resetovanje Reels algoritma je odličan način za “novi početak”. To je brz i jednostavan način da sadržaj koji vidite ponovo bude zanimljiv i relevantan.

Algoritmu će možda trebati nekoliko dana da se prilagodi, ali ubrzo ćete imati feed koji odražava vaša aktuelna interesovanja. Međutim, ako ste zadovoljni trenutnim sadržajem, možda nećete ni morati da resetujete feed.

