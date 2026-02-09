Slušaj vest

Flickr, najveća platforma za deljenje fotografija na svetu, obavestila je korisnike o sigurnosnom incidentu koji je potencijalno ugrozio njihove privatne podatke. Ova popularna platforma objašnjava da je ranjivost u sistemu jednog eksternog provajdera imejl usluga omogućila neovlašćen pristup podacima kao što su imejl adrese, IP adrese i informacije o aktivnosti naloga.

Iako Flickr nije otkrio identitet provajdera niti precizirao koliko je korisnika pogođeno, iz kompanije tvrde da je ranjivost brzo otklonjena, ali incident je izazvao zabrinutost među korisnicima zbog privatnosti njihovih podataka.

Koji podaci su kompromitovani?

Prema saopštenju Flickra, otkriveni podaci uključuju ime i prezime korisnika, imejl adrese, korisnička imena na platformi, tipove naloga, kao i IP adrese i lokacijske podatke. Srećom, lozinke i podaci o platnim karticama nisu bili ugroženi.

Flickr je istakao da je pristup kompromitovanim podacima isključen u roku od nekoliko sati, ali korisnicima je savetovano da obrate pažnju na potencijalne pišing napade koji bi mogli iskoristiti ove otkrivene informacije.

Preporuka proaktivne bezbednosti

Korisnicima koji veruju da su njihovi podaci ugroženi, Flickr preporučuje nekoliko ključnih koraka za zaštitu njihovih naloga. Preporučuje se da korisnici provere podešavanja svojih naloga i promene lozinke ako je ista korišćena i na drugim sajtovima. Takođe, budite oprezni sa pišing porukama koje mogu pokušati da iskoriste otkrivene podatke, kao što su imejl adrese i IP adrese.

Flickr je jasno naglasio da nikada neće tražiti lozinke putem imejlova i pozvao je korisnike da odmah reaguju ako primete bilo kakve neobične aktivnosti na svojim nalozima.

Koji provajder je bio uključen?

Flickr nije otkrio ime eksternog provajdera imejl usluga koji je bio odgovoran za sigurnosnu rupu. Međutim, kompanija je uputila korisnike da budu na oprezu i obavestila ih da je u toku detaljna istraga koja treba da otkrije sve okolnosti incidenta.

Sigurnost podataka korisnika ostaje prioritet, a iz Flickra najavljuju poboljšanja u sistemskoj zaštiti i pojačan nadzor nad svim eksternim partnerima koji rukovode korisničkim podacima kako bi se sprečili budući incidenti.

Sigurnost na prvom mestu

Flickr je obećao da će implementirati nove sigurnosne mere, poboljšati arhitekturu sistema i osigurati stroži nadzor nad svim provajderima koji rukovode korisničkim podacima. Kompanija planira da se temeljno posveti unapređenju bezbednosnih protokola i implementaciji novih tehnologija za zaštitu privatnosti korisnika.

Ovaj incident je podsetnik za sve digitalne platforme o važnosti cyber sigurnosti i potrebe za stalnim unapređenjem zaštite korisničkih podataka u eri kada su cyber prijetnje svakodnevna stvarnost.

Veliki broj korisnika i dalji izazovi

Flickr je osnovan 2004. godine i danas broji više od 35 miliona aktivnih korisnika mesečno, dok je broj pregleda stranica dostigao 800 miliona mesečno. Sa preko 28 milijardi fotografija i video sadržaja, Flickr i dalje ostaje jedan od vodećih servisa za deljenje medija.

Ovaj sigurnosni incident stavlja u fokus pitanje sigurnosti korisničkih podataka na svim digitalnim platformama. Kako bi se očuvalo poverenje korisnika, Flickr mora dokazati da je spreman da se bori protiv cyber prijetnji i nastavi sa poboljšanjima zaštite podataka.

Ostanite sigurni na internetu

Sigurnost na internetu postaje ključno pitanje, a svaki incident poput ovog podseća nas na to koliko je važno preduzeti preventivne mere. Uvek budite oprezni sa osobnim podacima na mreži i redovno proveravajte podešavanja sigurnosti na svim vašim online nalozima.

Za najnovije informacije o sigurnosti i zaštiti privatnosti, pratite zvanične izvore i obavezno preduzmite korake kako biste zaštitili svoje podatke.

