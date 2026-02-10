Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije upozorilo je građane na talas prevara preko WhatsApp-a. U porukama se korisnici navode da otvore sumnjive linkove ili priloge, a zatim da prate dalja uputstva. Time, često i ne shvatajući, omogućavaju neovlašćenim licima pristup svom nalogu. Kada nalog bude kompromitovan, napadači mogu da šalju poruke u ime žrtve i da šire istu prevaru dalje, kontakt po kontakt, pa poruke drugim ljudima stižu iz „proverenog izvora“, što celu stvar ubrzava.

Poenta prevare je lančani efekat. Jedan nalog, ako padne, postaje platforma za napad na sve kontakte u imeniku. Zato se ovakve prevare šire brzo. Ljudi veruju porukama jer izgledaju kao da dolaze od prijatelja, kolege ili rođaka, a prevarantima je to dovoljno da dobiju sledeći klik.

Kako da se zaštitite?

Prvo, ne otvarajte sumnjive linkove, čak ni kada dolaze od poznatih osoba. MUP posebno naglašava da poznat kontakt nije garancija bezbednosti, jer nalog te osobe može već biti preuzet.

Drugo, ne unosite nikakve kodove i podatke na stranicama do kojih vas dovede link. Ako vas poruka navodi da potvrdite nešto, da unesete verifikacioni kod ili da kliknete dozvoli, to je tipičan znak da neko pokušava da preuzme nalog ili da vas uvuče u prevaru.

Treće, proveravajte povezane uređaje i odmah uklonite sve što ne prepoznajete. U praksi, ovo je jedan od najbržih načina da uočite da se nešto desilo i da prekinete pristup napadača.

Šta uraditi ako sumnjate da ste već kliknuli

Najpre prekinite širenje. Obavestite kontakte da ignorišu poruke koje eventualno stižu sa vašeg broja. Zatim proverite bezbednosna podešavanja naloga i uklonite nepoznate povezane uređaje. Ako je nalog već kompromitovan, krenite u postupak oporavka kroz zvanične kanale podrške aplikacije. MUP apeluje i da se ovakvi slučajevi prijavljuju nadležnim službama, naročito kada postoji zloupotreba identiteta i širenje prevare na veći broj ljudi, prenosi WebMind.

